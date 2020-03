Im und um das Kaufhaus Moses in der Erfurter Straße in Gotha tritt nun Ruhe ein. An diesem Donnerstag wurde es auf behördliche Anweisung bis auf Weiteres geschlossen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moses-Kaufhaus in Gotha geschlossen

„Wir verabschieden uns vorübergehend von Ihnen!“ Dies teilt die Geschäftsführung der Kaufhaus-Kette „moses“ ihren Kunden per Smartphone-Anwendung und Website mit. Die Nachricht betrifft auch Gotha. Seit 15 Uhr am 19. März ist das Haus in der Erfurter Straße geschlossen. Auf behördliche Anweisung, wie es in der Ankündigung heißt. Die Schließung erfolge aufgrund der aktuellen Lage sowie der Verantwortung gegenüber Kunden und Mitarbeitern. Schon seit dem 18. März sind die Filialen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in Fürstenwalde und in Straußberg geschlossen. Am Abend des 18. März wurde auch die Schließung des Hauses in Saalfeld für den Folgetag bekannt gegeben. Ein Enddatum ist nicht angegeben. Man werde informieren, sobald die Häuser wieder öffnen. Die Drogerie der Kette „dm“ im Hause, die über einen separaten Eingang verfügt, bleibt offen.