Müllplätze müssen wegen Gelber Tonne erweitert werden

Weil demnächst die Gelbe Tonne eingeführt wird, muss die Baugesellschaft Gotha einige ihre Standplätze für Müll erweitern, wie hier in der Böhnerstraße in Gotha-West.

Weil im Landkreis Gotha die gelbe Tonne die bisher verwendeten Gelben Säcke für Verpackungsmüll ablöst, will die Baugesellschaft Gotha (BGG) in ihre Standplätze für Müllbehälter investieren. „Wir müssen die Areale zum Teil erweitern“, kündigt Geschäftsführerin Christine Grund an. „Die großen Behältnisse brauchen mehr Platz als die gelben Säcke. Dennoch sind wir froh über den Wechsel, denn wir hoffen so auf mehr Sauberkeit an den Sammelplätzen.“