Baustart für touristische Erschließung am schiefen Turm von Bad Frankenhausen: Das sind die Pläne

Bad Frankenhausen. Der schiefe Turm von Bad Frankenhausen soll zur Touristen-Attraktion werden. Am 21. September ist offizieller Baustart. 12,4 Millionen Euro werden investiert.

Am Donnerstag, 21. September, ist in Bad Frankenhausen offizieller Baustart für die touristische Erschließung des Schiefen Turms, teilte die Stadt mit. Nach der geglückten Rettung und der anschließenden Stabilisierung sowie Sanierung des Turmschaftes steht damit nun der letzte Bauabschnitt an.

Das ist alles geplant

Die Stadt Bad Frankenhausen werde mit Hilfe von Fördermitteln den Schiefen Turm für rund 12,4 Millionen Euro touristisch erschließen. Geplant sind der Neubau eines Besucherparkplatzes, die Umgestaltung der Freifläche sowie der angrenzenden Straßen und Plätze, die Errichtung eines Besucher-Informationszentrums im Kirchenschiff, die Herstellung der Begehbarkeit des Schiefen Turms sowie die Errichtung eines Sky-Walk am Turm.

Schematische Darstellung Erschließung schiefen Turms in Bad Frankenhausen mit Neubau eines Besucherzentrums. Foto: ARGE „Schiefer Turm“/Jordan Balzer Schubert Architekten PartG mbB Architekturbüro Hauswald BDA

„Mit der touristischen Erschließung unseres Schiefen Turms vollenden wir unsere jahrzehntelangen Kampf um den Erhalt des Wahrzeichens der Kurstadt Bad Frankenhausen. Mit der Fertigstellung kann ab März 2025 der schiefe Turm wieder begangen werden und es wird eine herausragende touristische Einrichtung, von der nicht nur unsere Kurstadt profitieren wird, sondern die gesamte Kyffhäuserregion“, wird Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) zitiert.