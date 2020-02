Neue Hoffnung für die Vilnius-Passage

Es nervt die Leute im Rieth schon lange, dass die Vilnius-Passage sukzessive an Inhalt verliert. Immer mehr Geschäfte sind ausgezogen. Der Leerstand ist augenfällig. „Entseelt“ sei das Gebäude, hatte einer der Anwohner in einer Bürgerversammlung lapidar festgestellt. Dafür würden sich zwielichtige Typen drin herumtreiben. An dem Ärgernis ändere auch der Umstand nichts, dass man draußen mit der Neugestaltung des Bereichs um den ehemaligen Brunnen am Platz der Völkerfreundschaft eine Aufwertung des Areals erreicht habe. Nun aber ist eine Lösung für das Dilemma in Sicht. Denn die Vilnius-Passage hat seit dem 1. Januar einen neuen Eigentümer.

Neuer Eigentümer kommt aus Weißenfels

Zur jüngsten Ortsteilratssitzung am 19. Februar hatte Ortsteilbürgermeister Wilfried Kulich den neuen Eigentümer, Helmut Henze aus Weißenfels, eingeladen. Der entsandte eine Mitarbeiterin, die aber nicht viel zur Erhellung beisteuern konnte. Henze, Chef des Unternehmens BLK-Marketing, zeigte sich da am Telefon schon auskunftsfreudiger. Ja, das Gebäude gehöre jetzt seinem Unternehmen. Seine Firma sei von Weißenfels aus im Umkreis von 400 Kilometern tätig, immer auf der Suche nach „Objekten in guter Lage mit guten Entwicklungsmöglichkeiten“. Die Erfurter Vilnius-Passage passte offenbar in sein Portfolio. Auf sie sei man durch einen Makler gestoßen.

„Wir haben Interesse, einen Mix aus Lebensmittelnahversorger und dazu einigen anderen Branchen anzusiedeln“, sagt Henze. Die drei bis vier Neuen sollen auch attraktiv für die bislang verbliebenen Mieter der Passage – etwa 20 seien noch drin – und natürlich für die Rieth-Anwohner werden. Genug Erfahrung, wie das gehe, habe er, betont BLK-Chef Henze. Er mache das schon seit mehr als 20 Jahren. Deswegen wisse er, dass nun erst einmal eine genaue Prüfung anstehe. Zur Kaufkraft, für die man eigens eine Umfrage anstrengen möchte. Das dauere aber und gehe nicht im Hauruck-Verfahren. „Dieses Jahr wird es aber ganz sicher noch klappen, da bin ich mir sicher“, sagt der Investor.

Kein Interesse am Nachbarobjekt „Aurora“

Am benachbarten Gewerbeobjekt „Aurora“ habe er hingegen keinerlei Interesse. Aurora? Mit dem Begriff weiß man im Rieth nichts anzufangen. Ortsteilbürgermeister Kulich schon. Es handle sich um das vermietete Gewerbeobjekt gegenüber der Vilnius-Passage, in der Mainzer Straße 34. Drinnen residieren ein Fitnesscenter und eine Tanzschule. Eigentümer ist Ute Kemmerich. Der Komplex, den ein riesiges Wandbild des Erfurter Künstlers Erich Enge ziert, wird von der Oschinski Invest-Immobilien GmbH aus Erfurt zum Kauf angeboten. Bislang vergebens. Aus Gründen des Datenschutzes könne er aber keine Informationen herausgeben, lässt Mitarbeiter Bendyd Rost wissen. Auch die Werner Baubetreuung, der die Gebäude des Rewe-Marktes und einiger anderer Anbieter nebenan gehören, soll abgewunken haben. Kein Interesse.

Glockenturm-Sanierung kostet Viertelmillion

Denn die „Aurora“-Vermarktung dürfte prinzipiell sehr schwierig werden, da zu dem Gebäude auch der das Areal prägende Glockenturm gehört. Der ist in die Jahre gekommen, genau wie die Brücke, die von dort in die Tanzschule führt. Vier Technikstudenten der Fachschule Gotha hatten in monatelanger Arbeit eine genaue Analyse angefertigt und waren zu dem niederschmetternden Ergebnis gekommen, dass die grundlegende Sanierung eine Viertelmillion Euro kosten würde. Kemmerich, die, wie sie sagt, das „trojanische Pferd“ im Jahr 2000 gekauft habe, sei damals nicht davon ausgegangen, dass der Turm zum Gebäudekubus gehöre. Als die ersten Teile abgebrochen seien, „war es aber plötzlich über Nacht unser“, sagt sie. Versuche, den Turm der Stadt 2016 zu schenken, schlugen fehl. Sie sei jedenfalls finanziell nicht in der Lage, das Bauwerk, das zum in den 70er-Jahren erbauten Gesamtensemble gehöre, zu sanieren, sagt die Geschäftsfrau. Weil zudem auch das große Enge-Wandbild am Korpus Schäden aufweise.

Stadt will Glockenturm nicht geschenkt bekommen

Guter Rat ist teuer. Sehr teuer. Nicht verwunderlich, dass es Stimmen gibt, die für einen Abriss plädieren. Was aber aus Sicht der Denkmalschützer Frevel wäre. Könnte nicht die Wüstenrot-Stiftung, die sich schon beim Renau-Wandbild am Moskauer Platz finanziell beteiligte, helfend eingreifen? Das, so Ortsteilbürgermeister Kulich, funktioniere wohl nur, wenn die Gebäude städtisch seien. Die Stadt will aber den Turm nicht geschenkt bekommen.