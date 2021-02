Neue Software: Thüringer Finanzämter nur eingeschränkt auskunftsfähig

Die Finanzämter in Thüringen sind am Donnerstag und Freitag nur eingeschränkt auskunftsfähig. (Symbolfoto)

Aufgrund von Software-Umstellung für die Steuererklärung 2020 sind die zwölf Finanzämter in Thüringen am Donnerstag und Freitag nur eingeschränkt auskunftsfähig.

In den zwölf Thüringer Finanzämtern wird bis Ende dieser Woche die Software aktualisiert, um die Steuererklärungen für 2020 bearbeiten zu können. Die Ämter seien darum am Donnerstag und Freitag nur eingeschränkt auskunftsfähig, teilte das Finanzministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Das gelte insbesondere bei Fragen zu einzelnen Steuerkonten. Die Umstellungsarbeiten verhinderten den Zugriff auf Computersysteme.

Allgemeine Fragen zur Steuererklärung, zu Fristen und steuerlichen Problemen würden von den Finanzbeamten jedoch auch an den beiden Tagen telefonisch beantwortet.

Jährlich wird die Software der Finanzämter mit den steuerrechtlichen Änderungen aktualisiert, die für den jeweiligen Jahrgang der Steuererklärungen gelten. In der Regel beginne die Bearbeitung der Erklärungen für das Jahr zuvor im März, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage.