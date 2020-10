Neuer Erfurter Flughafenchef: Aktuelle Einnahmen durch Fracht und Airbus-Parkplatz

Thüringens internationalen Verkehrsflughafen bereits jetzt für die Zeit nach der Corona-Krise gut aufzustellen - das hat sich der neue Geschäftsführer des Airports Erfurt-Weimar, Gerd Stöwer, fest vorgenommen. "Ich bin hierher gekommen, um etwas aufzubauen, nicht um etwas abzuwickeln", erklärte Stöwer, der die Leitung des Flughafens am 1. Oktober übernommen hat. Sein Vorgänger Uwe Kotzan und das gesamte Team habe gute Arbeit geleistet, versicherte Stöwer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

"Wenn Sie mich im März gefragt hätten, wann in Erfurt wieder geflogen wird, hätte ich sicher gesagt, in diesem Jahr nicht mehr", so Stöwer. Doch das sehe inzwischen bereits wieder anders aus.

Einen kleinen Flughafen durch die Krise bringen

Der Anruf aus der Thüringer Landesregierung habe ihn überrascht, gestand der erfahrene Branchenkenner. Die Übernahme der Geschäftsführung eines Flughafens habe nicht auf seiner aktuellen Lebensplanung gestanden. Der Branchenexperte hatte sich vor drei Jahren selbstständig gemacht und war - nach eigenen Angaben - mit seiner Unternehmensberatung auch gut ausgelastet.

Aber die Aussicht, erneut einen kleinen Flughafen durch eine Krise zu bringen, habe ihn gereizt. Stöwer hatte Anfang der 90-er Jahre die Airports in Dresden und Leipzig-Halle mit aufgebaut. Später arbeitete er einige Jahre als Chef am Flughafen Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen.

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit Flug XR9241 der Corendon Airlines von Erfurt nach Rhodos starteten am Donnerstag die ersten kommerziellen Charterflüge nach der verordneten Corona-Pause vom Flughafen Erfurt-Weimar. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Nach Angaben des Geschäftsführers Uwe Kotzan werden in den nächsten Tagen weitere Verbindungen ab Erfurt wieder aufgenommen. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Am Wochenende würden Kreta und Mallorca angeflogen. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm

Erster Passagierflug nach dem Corona-Lockdown Mit der Aufhebung der Reisewarnung startete am Donnerstag der touristische Flugverkehr vom Flughafen Erfurt-Weimar mit einem Flug der Corendon Airlines nach Rhodos. Foto: Sascha Fromm



Der gebürtige Berliner fühlt sich in Thüringen gut angenommen, er habe die Thüringer als sehr herzlich erlebt, schilderte er die ersten Wochen. Überzeugt, den angebotenen Job anzunehmen, habe ihn letztlich ein erstes Gespräch mit Vertretern der Landesregierung, so Stöwer: "Dabei habe ich bemerkt, dass die Gesellschafter voll hinter dem Flughafen stehen."

Erfurts neuer Flughafenchef: Intensive Verhandlungen mit Fluggesellschaften und Veranstaltern

Gerade die kleinen Airports habe die Corona-Krise besonders hart getroffen. Der Flugverkehr wäre zunächst nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Er rechne aber auch mit einem Nachholeffekt, wenn die Menschen nach Corona wieder fliegen dürfen. "Dann werden sie wieder Urlaub in Mallorca und Antalya machen wollen und darauf bereiten wir uns vor", so Stöwer.

Man sei mit Fluggesellschaften und Veranstaltern in intensiven Gesprächen. Allerdings sei die Verunsicherung noch groß. Geld verdiene der Flughafen gegenwärtig durch das Frachtgeschäft, das gegenüber dem Vorjahr um 44 Prozent zugelegt habe und durch die 25 abgestellten werksneuen Maschinen von Airbus. "Das ist ein richtig gutes Geschäft für uns", erklärte Stöwer.

Natürlich komme der Flughafen nicht ohne Förderung durch das Land aus, aber das gelte für alle kleinen Airports. In diesem Jahr liegt der Zuschussbedarf bei 4,59 Millionen Euro. Gelinge es, wieder mehr Fluggäste nach Erfurt zu holen, sinke auch der Finanzbedarf. Im Vorjahr nutzten rund 156.000 Passagiere den Thüringer Airport, ein Jahr zuvor waren es noch 262.000.

Griechenland, Türkei und Ägypten als Ziele

Im Winter stehen laut Marketingchef Hans-Holm Bühl drei Ziele auf dem Flugplan mit Gran Canaria, Antalya und Hurghada. Zudem plane der Veranstalter Vianova aus Weimar vier Flüge nach Finnland.

Für den kommenden Sommer habe Corendon Airlines mehrmals wöchentlich Flüge nach Kreta und Rhodos, nach Ägypten und in die Türkei geplant. Diese wären ebenso schon buchbar wie die Flüge von Ryanair nach Mallorca. Zudem werde Voyage Air wieder Varna in Bulgarien ansteuern.

Um den Flughafen Erfurt-Weimar wird - wie um andere kleine Flughäfen in Deutschland auch - seit Jahren intensiv gestritten. Er gehört fast vollständig dem Freistaat Thüringen. Zuletzt hatten die Grünen im Land gefordert, ihn zu schließen. Nach eigenen Angaben erhält die Flughafengesellschaft alleine in diesem Jahr einen regulären Zuschuss aus dem Landeshaushalt in Höhe von 2,6 Millionen Euro, plus weitere 0,9 Millionen Euro als Corona-Hilfe. Selbst sehr kleine Flughäfen wie jener in der Landeshauptstadt seien Infrastrukturprojekte, bei denen es nicht alleine um das betriebswirtschaftliche Ergebnis gehe, sagte Stöwer zu der Debatte.

Das könnte Sie auch interessieren: