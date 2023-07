22.000 Beschäftigte und Millionen-Umsatz: Thüringens Kreativbranche sieht sich gut aufgestellt

Unternehmer Frank Sonnabend stellte den Kreativschaffenden aus Thüringen seine Pläne für die Defensionskaserne in Erfurt vor.

Erfurt. Bei einem Branchentreff auf dem Petersberg in Erfurt haben sich Thüringens kreative Köpfe ausgetauscht und gefeiert.

Thüringens kreative Köpfe haben sich und ihre Leistungen in Erfurt gefeiert. „Dieser Branchentreff soll uns allen dabei helfen, Thüringen als Kreativstandort wieder neu zu entdecken“, begrüßte der Leiter der Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (Thak), Norman Schulz, die zahlreich erschienenen Gäste in der Erfurter Zentralheize.

Angesichts einer Welt in Bewegung – die alle Beteiligten mit Digitalisierung,Klimawandel und einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen stelle – habe er eine klare Botschaft an alle Anwesenden: „Mischt Euch ein“, erklärte Schulz.

Beiträge über kreative Trends

Es gehe um Zuhören und diskutieren und darum, gemeinsam die beste Lösung zu finden. Dazu sei der Blick über den eigenen Tellerrand unerlässlich. Anlässlich des Branchentreffs stellte die Thak die erste Auflage eines neuen Magazins vor.

„Thüringen kreativ – Das Magazin“ enthält Interviews mit Thüringer Kreativschaffenden sowie wissenswerte Beiträge über kreative Trends. Gestaltet wurde das Magazin von der Typografin und Grafikdesignerin Lena Haubner aus Weimar. Zudem enthält die Ausgabe Illustrationen der Thüringer Kreativschaffenden Erni Donnerberg, Melissa Fiebig, Stefan Kowalczyk und Hannes Naumann.

Rund 22.000 Beschäftigte in 2600 Unternehmen

Dass die Kreativbranche innerhalb der Thüringer Wirtschaft alles anders als eine Nische besetzt, belegen laut Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Böhler aktuelle Daten der Statistiker. Demnach arbeiten in den derzeit 2600 meist kleinen Unternehmen der Branche rund 22.000 Beschäftigte. Der Jahresumsatz liegt bei mehr als 800 Millionen Euro.

„Angesichts zündender Ideen und Einfälle müssen Sie sich keine Sorgen um die Konkurrenz durch künstliche Intelligenz machen“, zeigte sich Böhler überzeugt. Es sei keineswegs so, dass man in klassischen Wirtschaftszweigen wie der Optik, dem Automobilbau oder dem Handwerk nicht kreativ sei. Aber im Bereich kultureller Dienstleistungen, in Verlagen, Werbe-und Marketingagenturen und Architekturbüros seien spezielle Ansätze gefragt.

Defensionskaserne soll zum neuen Hotspot werden

Ein neues Domizil für die Thüringer Kreativbranche entsteht derzeit auf dem Erfurter Petersberg. Davon konnten sich einige Akteure bei einem Rundgang durch die Defensionskaserne überzeugen. Frank Sonnabend, Geschäftsführer der Kuhujo GmbH & Co. KG, stellte seine Pläne für die Sanierung, den Umbau und die Nutzung des altehrwürdigen Gebäudes vor.

Sonnabend, der in Erfurt bereits das Kontor im Erfurter Norden saniert hat und betreibt, gewährte während der Führung Einblicke in sein aktuelles Projekt: Demnach soll die alte Defensionskaserne zu einem neuen Hotspot für Kreativschaffende, Kulturschaffende, Start-up-Unternehmen, Forschende und Unternehmen verschiedener Branchen werden.