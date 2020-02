Neujahrsempfang in Urbach: Knauf investiert wieder kräftig

Die Knauf-Gruppe will kommendes Jahr erneut rund 5 bis 6 Millionen Euro in ihr Werk in Rottleberode investieren. Eine ähnlich hohe Summe soll zudem in den Erhalt der bestehenden Strukturen fließen. Das erklärte am Montagabend der Werkleiter des Gipssteinbruchs, André Materlik, zum Neujahrsempfang des Unternehmens. Bereits zum 19. Mal hat Knauf damit in die Kalkhütte nach Urbach eingeladen. Und wieder wurde das Treffen ein Stelldichein von Vertretern der Landkreise Nordhausen und Mansfeld-Südharz sowie ihrer Kreisstädte, vieler Kommunalpolitiker, zweier Bundestagsabgeordneter und zahlreicher Unternehmer.

Fließen soll das Geld vor allem in infrastrukturelle Maßnahmen. Bei einem Anstieg auf zuletzt rund 900.000 Tonnen Gips und Anhydrit für Putze und Faserplatten jährlich sei beispielsweise eine neue Werkseinfahrt nötig. Man plane schließlich, die eine Million Tonnen anzupeilen. Vorgesehen ist außerdem, den Verladebetrieb bald rund um die Uhr durchzuführen. Bisher war dies nur bis nachmittags geschehen. „Aber Lkw-Fahrer sind sehr eingeengt in ihrem Tun“, verwies Materlik auf enge Zeitpläne, denen man nun Rechnung tragen will. Gute Neuigkeiten hatte er obendrein für seine rund 250 Mitarbeiter. Denen wird dieses Jahr eine neue Kantine gebaut. Pünktlich also zum 30-jährigen Jubiläum von Knauf in Rottleberode im kommenden Jahr.

Verstärkt werden die ehrgeizigen Pläne in diesem durch Erfolge im zurückliegenden Jahr. Auch da sei bereits kräftig investiert worden. Zudem habe man eine Gipsrecyclinganlage in Betrieb genommen, die laut Materlik wunderbar funktioniert. Entwickelt worden war die gemeinsam mit der Hochschule in Nordhausen, deren Kooperation der Werkleiter in höchsten Tönen lobte. Materlik erlaubte sich darüber hinaus, auf das Geschehen in der gesamten Gruppe zu blicken. Bei einem Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Euro beschäftige das Familienunternehmen etwa 35.000 Mitarbeiter. Aktiv sind diese in 140 Ländern.

Für den hiesigen Standort sieht Materlik das Ende der Kohleverstromung weiterhin als größte Herausforderung, fällt dadurch doch in den kommenden Jahren der REA-Gips weg, wodurch mehr Naturgipse nötig würden. Das Thema Recycling werde man daher noch weiter intensivieren.

Eine andere Herausforderung trug Ronald Flügel vor. Der Betriebsratsvorsitzende betonte die Notwendigkeit des Gipsabbaus und dessen Rolle als Arbeitgeber in einer strukturarmen Region. Er appellierte zu Kompromissbereitschaft und einer Abkehr vom Schwarz-Weiß-Denken. Debatten a la „Tourismus kontra Gipsabbau“ dürfe es nicht geben. Flügel reichte der Politik und Abbaugegnern die Hand für einen „fachlichen und sachlichen Austausch“. Materlik bekräftige die Bitte nach Nüchternheit: Sachlich sei beispielsweise nicht das Argument, der Gipsabbau sorge dafür, dass man vom Harz bis an die Nordsee blicken könne. „Das liegt dann vielleicht am Waldsterben“, ärgerte sich der Werkleiter über polemische Abbaugegner.

Wer sich von diesem Abend Neuigkeiten über die Pleite des Fußball-Regionalligisten Wacker Nordhausen und die weitere Rolle des Firmenchefs Carlo Knauf als privater Förderer des ambitionierten Clubs versprochen hatte, wurde am Montag enttäuscht. Weder Wacker-Präsident Nico Kleofas noch der Mäzen wurden auf dem Neujahrsempfang gesichtet. Voriges Jahr waren beide noch zu Gast, Carlo Knauf hatte gar vom Aufstieg geträumt. Dieses Jahr ließ er sich krankheitsbedingt entschuldigen.