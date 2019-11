Bei der Sanierung der mittleren Neustädter Straße in Pößneck ist man weiterhin deutlich hinterm Plan. Die Fertigstellung des etwa 275 Meter langen Abschnitts zwischen den Einmündungen Raingasse und Mühlstraße ist weiter nach hinten verschoben worden.

Nachdem schon die Verkehrsfreigabe per Ende Oktober/Anfang November aufgegeben werden musste, ist jetzt auch der Termin 1. Advent hinfällig. Jetzt will man am 20. Dezember, dem Freitag vor Weihnachten, fertig sein. Das ist Informationen des Bauamtes der Stadt Pößneck und der vor Ort verpflichteten Strabag-Gruppe Pößneck zu entnehmen. „Hoffen wir, dass es bis dahin nicht schneit“, sagte einmal mehr der für das Projekt zuständige Bauamtsmitarbeiter Lutz Wagner.

Grund für die weiteren Verzögerungen seien „Mehrleistungen“, die nach Beginn der Bauarbeiten insbesondere von den beiden beteiligten Telekommunikationsunternehmen, aber auch von den Stadtwerken Energie und dem Zweckverband Wasser Abwasser in Auftrag gegeben worden seien. Außerdem würden „Verwerfungen“ nachwirken, zu welchen es schon zu Beginn des Projektes gekommen war.

So hatten zwei der vier beteiligten Versorgungsträger Aufträge verspätet ausgelöst. Grundwassereinbrüche etwa im Kreuzungsbereich Mühlstraße und unerwartet notwendig gewordene Bodenauswechslungen vor dem Gelände einer ehemaligen Minol-Tankstelle und dann auch im Kreuzungsbereich Goethestraße hätten ebenfalls Zeit gekostet.

„Es ist keine langweilige Baustelle“, hatte Strabag-Bauleiter Jens Kiechle schon im Sommer festgestellt. Seine Firma nutze mit dem vorhandenen Personal die maximal möglichen Arbeitszeiten aus, um so schnell wie möglich voran zu kommen.

„Unterm Strich sind mehrere Sachen zusammengekommen“, sagte Wagner und betonte, dass die Stadt keines der aufgetretenen Probleme zu verantworten habe. Die Strabag-Rechnung werde am Ende sicher höher ausfallen, die Stadt nach jetzigem Stand aber kaum treffen.

Die Sanierung der mittleren Neustädter Straße sollte ursprünglich insgesamt 1,575 Millionen Euro kosten. Der städtische Anteil wurde zuletzt mit 958.000 Euro angegeben.

„Auch wenn wir unser ursprüngliches Versprechen leider nicht einhalten können, gibt es mit den meisten betroffenen Gewerbetreibenden nach wie vor ein Einvernehmen“, resümierte Wagner, die Geduld etwa der Fleischerei Wenzel, des Imbisses Istanbul und des Salons Stehle hervorhebend.

Bis zum 20. Dezember soll die Befahrbarkeit der mittleren Neustädter Straße hergestellt, außerdem sollen Gehwege, Beleuchtung und Entwässerung fertig sein. Für den kommenden Frühling könnten Restarbeiten übrig bleiben.