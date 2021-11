Nordhäuser Wirtschaftsvertreter lehnt PCR-Tests am Arbeitsplatz ab

Nordhausen. NUV-Chef Niels Neu lobt Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) für dessen Widerstand gegen Corona-Maßnahmen der Landesregierung.

„Wir unterstützen den Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke in seinem Widerstand gegen die Bestrebungen der Landespolitik, für Arbeitnehmer verpflichtende PCR-Tests am Arbeitsplatz einzuführen.“ Das sagte jetzt Niels Neu, Vorstandsvorsitzender des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV), in einer Pressemitteilung. Für die NUV-Mitglieder gingen die aktuellen Beschlüsse der Landesregierung an der unternehmerischen Realität vollkommen vorbei.

Diese Bestrebungen des Thüringer Sozial- und Gesundheitsministeriums seien ein weiterer Beleg einer „verfehlten Symbolpolitik“ der verantwortlichen Ministerin Heike Werner (Linke). „Statt auf einer Impfparty die Abschaffung der Impfzentren zu feiern, hätte sich die Ministerin eher für die Beibehaltung der vorhandenen Teststruktur starkmachen sollen“, kritisiert Niels Neu den falschen Ansatz der Thüringer Regierung.

Er plädiert wie Jendricke für Antigen-Schnelltests für Arbeitnehmer, und die müssten zudem kostenlos sein. Gleichermaßen weiß Neu, dass nahezu alle Mitgliedsunternehmen ihren Arbeitnehmern entsprechende Testmöglichkeiten anboten und täglich anbieten. Das resultiere schon aus dem unternehmerischen Selbsterhaltungstrieb. Die Unternehmerschaft sei laut Neu in der Coronakrise ihrer Verantwortung stets gerecht geworden und habe eigenverantwortlich sinnvolle Maßnahmen ergriffen. „Ich frage mich auch, wie eine Aushilfskraft zum Beispiel in der Gastronomie für einen Einsatz am Wochenende noch 90 Euro für einen PCR-Test ausgeben soll“, so der NUV-Chef.

Mit der aktuellen Coronapolitik seitens der rot-rot-grünen Landesregierung werde die Spaltung der Gesellschaft eher noch vorangetrieben, ist der Vorstand des mitgliederstärksten Thüringer Wirtschaftsverbandes überzeugt. „Das Gegenteil muss der Fall sein, gerade in einer solchen Krisensituation“, fordert Neu.