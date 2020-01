Kostas Lois war seit 2017 Gastwirt in der Schönen Aussicht in Nordhausen. Doch wegen Personalsorgen musste das griechische Restaurant schließen.

Nordhausen verliert eine Gaststätte: Schöne Aussicht ist dicht

Eines der beliebtesten Nordhäuser Ausflugslokale ist nach nur zweieinhalb Jahren wieder dicht. Den Grund für die verschlossenen Türen der Schönen Aussicht findet man auf einem Zettel an der Eingangstür: Demnach litt das Lokal zuletzt an Personalsorgen. „Am Ende habe ich fast allein im Restaurant gestanden“, erzählt der griechische Gastwirt Kostas Lois auf TA-Anfrage. Der Eisenacher mit Wurzeln in Griechenland und in einer Familie von Gastronomen hatte die Schöne Aussicht im Sommer 2017 übernommen. Doch momentan sei eine schwere Zeit für die Branche, sagt Lois, der die Zeit in Nordhausen genossen habe und nicht ausschließen will, einmal wiederzukommen, wenn es passt.

Optimistisch gibt man sich auch beim Objektservice Uwe Schaumann. Zwischen 1990 und 1995 selbst einmal Wirt in dem ehemaligen Zollhaus, hatte der Investor das Objekt mit seinen rund 90 Sitzplätzen im Inneren und 150 weiteren im Biergarten sowie den fünf Fremdenzimmern ab 2016 durch eine Kernsanierung aus dem Dornröschenschlaf geküsst. Schaumann war am Freitag selbst nicht zu erreichen. Aus der Verwaltung seiner Firma hieß es jedoch, dass sich bereits einige Mietinteressenten gemeldet hätten. Man rechne mit einer schnellen Neueröffnung.