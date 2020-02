28.06.2010, 14:30

Die Thüringer Obstbauern rechnen in diesem Jahr mit einer schlechteren Kirschernte als 2009. Wegen des nasskalten Wetters während der Blütezeit und eines Pilzbefalls werde vor allem die Menge an Sauerkirschen stark zurückgehen, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mit.