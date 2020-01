Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Orlob Karneval GmbH leitet Generationenwechsel ein

Die europaweit zu den Marktführern gehörende Orlob Karneval GmbH hat den Generationswechsel eingeleitet. Johannes Orlob (34) ist mit Jahresbeginn in die Geschäftsführung eingestiegen und soll die Verantwortung für das Unternehmen nach einer Übergangszeit von zwei bis drei Jahren von seinem Vater Jörg Orlob alleine übernehmen. Der 67-jährige, der den 1862 gegründeten, traditionsreichen Familienbetrieb vor 30 Jahren nach der friedlichen Revolution und einer wechselvollen Geschichte übernahm, will dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Für sein Lebenswerk und die Unterstützung beim Aufbau von Leinefelde ist Jörg Orlob erst Anfang Januar mit der Ehrenmedaille der Stadt Leinefelde-Worbis ausgezeichnet worden.

„Die Firma ist sehr gut aufgestellt“, sagt Juniorchef Johannes Orlob. Es sei daher ein perfekter Zeitpunkt, um in das Unternehmen einzusteigen. Er selbst hatte in Ingolstadt studiert und danach mehrere Jahre bei Audi in der Beschaffung gearbeitet. Die erste große Herausforderung für ihn in seiner neuen Rolle ist die Internationale Spielwarenmesse in Nürnberg. Die Leitmesse der Branche, an der das Unternehmen inzwischen zum 27. Mal teilnimmt, sei die wichtigste Präsentationsmöglichkeit, um mit den Kunden und Lieferanten aus Deutschland, Europa und weltweit in Kontakt zu kommen. „Viele Händler nutzen während des Jahres natürlich auch die Möglichkeit zum Besuch unseres großen Musterraumes in Leinefelde“, fügt Johannes Orlob hinzu.

Viele Gespräche bei der Messe führen Vater und Sohn gemeinsam, um die zum Teil über Jahrzehnte entstandenen Kontakte reibungslos und vertrauensvoll übernehmen zu können. „Ich will von der 30-jährigen Erfahrung meines Vaters lernen“, sagt Johannes Orlob. Dies sei in einem sehr wettbewerbsintensiven, globalisierten und transparenten Markt unabdingbar. „Wir können uns nur mit innovativen Neuheiten abheben, die nicht vergleichbar mit den Produkten von Mitbewerbern sind“, betont der Juniorchef. Und er weiß auch, was das Unternehmen in den zurückliegenden drei Jahrzehnten so erfolgreich gemacht hat. „Unsere Kunden schätzen die konstant hohe Qualität, Kreativität und die hohe Lieferbereitschaft über das ganze Jahr“, so Johannes Orlob.

Das Unternehmen, das am Standort Leinefelde durchschnittlich 40 Beschäftigte hat und darüber hinaus in Polen und Asien produzieren lässt, hat in den vergangenen Jahren stets hohe Wachstumsraten gehabt und im vergangenen Jahr einen nicht näher angegebenen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich erzielt. Dabei profitiert das Unternehmen von dem Trend, dass Endkunden zu immer mehr Anlässen Perücken, Kostüme und andere Accessoires nachfragen.

Mit mehr als 14.000 Artikeln bietet der Thüringer Hersteller ein breites Sortiment für die Bereiche Karneval/Fasching, Ostern, Oktoberfest, Halloween, Weihnachten, Mottopartys, Junggesellenabschiede und Festivals an. Beliefert werden der stationäre Handel, Internetanbieter und Großkonzerne. Für einen nicht unerheblichen Anteil am Umsatz sorgt auch das eigene 800 Quadratmeter große Ladengeschäft in Leinefelde. „Die Kunden kommen aus einem Umkreis von deutlich über 100 Kilometern, um bei uns beispielsweise die passenden Kostüme für Prunksitzungen oder Rosenmontagsumzüge zu finden. Auch große Gruppen oder Vereine können bei uns Sonderanfertigungen für Gardebekleidung, Männerballett oder Elferrat anfertigten lassen.“ sagt Johannes Orlob.

Ein großer Trend sind die Verkleidungen zu dem 1920er-Jahre-Motto. „Der Verkauf zieht stark an und wird sich in den nächsten Jahren sicher fortsetzen“, ist Produktentwicklerin Miriam Foth überzeugt. Darüber hinaus gebe es konstant starke Themen wie Steampunk, deren hochwertige Kostüme sowohl für Karneval, Halloween und als Szenekleidung nachgefragt werden, Tiere und Piraten. Sehr erfolgreich läuft auch der Zirkusdirektor. „Nach Einhorn, Faultier und Lama wollen wir in der neuen Saison im Bereich Tiere weiterhin neue Trends setzen“, sagt die Designerin. Insgesamt hat das Unternehmen 350 Neuheiten aufgelegt, die noch bis Sonntag bei der Spielwarenmesse ausgestellt werden.