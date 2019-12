Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostthüringens beste Auszubildende ausgezeichnet

Die Spitzen-Auszubildenden 2019 hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen am Freitag in Gera ausgezeichnet. Die 20 jungen Frauen und Männer erhielten jeweils eine Urkunde, einen Pokal, ein Buchpräsent und einen 200-Euro-Bildungsgutschein.

„Als junge Facharbeiter haben sie mit ihren herausragenden Ergebnissen nun die besten Grundlagen für ein erfolgreiches Berufsleben und eine erstklassige Basis für eine Karriere“, sagte Kammerpräsident Ralf-Uwe Bauer in seiner Rede im Bildungszentrum der IHK in Richtung der Ausgezeichneten.

Diese hatten den Angaben zufolge unter 2010 Ostthüringer Auszubildenden aus insgesamt 800 Unternehmen als Beste ihres jeweiligen Berufs abgeschnitten. 15 der jungen Fachkräfte schafften dabei den thüringenweit besten Abschluss in ihrem Jahrgang.

Oliver Lißner als Fachkraft im Fahrbetrieb in der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft überzeugte sogar deutschlandweit mit seinen Prüfungsleistungen. Dafür wurde er kürzlich als Bundesbester in seinem Ausbildungsberuf in Berlin geehrt. Lißner geht nun ein Verkehrsingenieur-Studium an der TU Dresden an. Seinem Ausbildungsunternehmen wird er erhalten bleiben. In der studienfreien Zeit will er weiter Bus- und Straßenbahn fahren und nach dem Studium seine Karriere beim Jenaer Nahverkehr fortsetzen.

Hier alle Geehrten aus Ostthüringen im Überblick:

Bundesbester:

Oliver Lißner, Fachkraft im Fahrbetrieb, Ausbildungsbetrieb Jenaer Nahverkehr







Landesbeste:

Niclas Heyne, Automobilkaufmann, Auto-Scholz-AVS, Sulza

Christa Belousov, Chemielaborantin, Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung, Rudolstadt

Florian Matiss, Chemikant, Artefactum, Rudolstadt

Mario Schmidt, Betriebstechnik-Elektroniker, Feintool System Parts Jena

Antonio Jahn, Industriemechaniker, Siemens Healthcare, Rudolstadt

Luisa Maria Rietz, Kauffrau für Büromanagement, ABS Gesellschaft für Automatisierung, Bildverarbeitung und Software, Jena

Calvin Dechant, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Saint-Gobain Building Distribution Deutschland, Gera

Ronny Müller, Maschinen- und Anlagenführer, Getzner Textil Weberei, Gera

Mandy Müller, Pharmakantin, Aeropharm, Rudolstadt

Franz Müller, Physiklaborant, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme, Hermsdorf

Karoline Simon, Technische Produktdesignerin, QSIL Ceramics, Auma-Weidatal

Anna Fuhlbrügge, Veranstaltungskauffrau, JenaKultur

Maximilian Lochner, Verkäufer, Maxi-Media Vertrieb, Gera

Oliver Nöckel, Zerspanungsmechaniker, Widia, Königsee-Rottenbach







Beste in Ostthüringen:

Michelle Kaschner, Fachkraft für Lagerlogistik, Electronicon Kondensatoren, Gera

Julia Sophie Herrmann, Industriekauffrau, Strabag AG, Gera

Nadine Vondran, Kauffrau im Einzelhandel, Bauhaus Fachcentren Berlin, Gera

Franz Karl Weigel, Technischer Modellbauer, Silbitz Group, Silbitz

Lukas Bär, Werkzeugmechaniker, WMA Werkzeug- und Maschinenbau Altenburg

