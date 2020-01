Nürnberg. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg wurde der Toy Award in fünf Kategorien verliehen. Wer den Preis gewonnen hat:

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Preise für interessantes Spielzeug

Fünf Spielzeughersteller können sich freuen. Sie sind bei der Spielwarenmesse in Nürnberg im süddeutschen Bundesland Bayern für besonders kreative Ideen ausgezeichnet worden. Den Firmen ist haben den „Toy Award“ (übersetzt: Spielzeug-Preis) erhalten. Dafür waren 772 Vorschläge von Unternehmen eingereicht worden. Eine Jury aus 16 Personen musste daraus dann die Auswahl treffen.

In der Kategorie Babys und Kleinkinder im Alter bis drei Jahren gewann eine Wasserspielewelt von Playmobil. Durch Kurbeln schaffen sie einen Wasserstrom im Becken, in dem sich Boote und Figuren munter drehen.

Bei den Spielen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren haben sich die Experten für eine Kugelbahn der Firma Gollnest & Kiesel ausgesprochen. Die „Knight’s Castle Ball Track“ (übersetzt: Ritterburg-Kugelbahn) wird aus einfachen Holzbauteilen errichtet. Die Türme und Verbindungen lassen sich einfach immer neu zusammensetzen.

Im Bereich der Sechs- bis Zehnjährigen wurde „Balloon Puncher“ (übersetzt: Ballon-Boxer) von der Firma Silverlit gewürdigt. Dabei werden zwei Ballons auf bewegliche Körper gespannt und mit einer Fernbedienung gesteuert. Ziel ist es, den Ballon des Gegners durch Boxschläge es eigenen sogenannten Balloon-Punchers zum Platzen zu bringen.

In der Kategorie für Jugendliche und Erwachsene wurde das „Mystery House: Adventures in a Box“ (übersetzt: Geheimes Haus: Abenteuer in einer Box) vom Unternehmen Cranio Creations (Vertrieb: Schmidt Spiele) ausgezeichnet. Das ist ein besonderes Escape-Room-Spiel. Jeder versucht durch das Hineingucken in ein Haus immer wieder neue Hinweise zu finden, um das Rätsel zu lösen. Je mehr Hinweise man finden, um so weiter kann man ins Haus hineinschauen. Zum Spiel braucht man ein Tablet, um die Hinweise angeben zu können.

Einen besonderen Preis gibt es noch für Firmen, die weniger als fünf Jahre existieren. In diesem Bereich ragte aus Sicht der Jury das Spiel „Calculix number bricks“ vom Hersteller ESM Visions heraus. Mit Holz-Bauklötzen in Form von verschieden großen Zahlen kann man spielerisch Rechnen lernen. Aufeinander gestapelt gegeben sie bei jeweils einer bestimmten Höhe immer das gleiche Ergebnis.