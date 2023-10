Pünktlichkeit bei der Bahn sinkt weiter

Die Pünktlichkeit der Bahn im September auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr gefallen.

Berlin Das Schienennetz der Deutshen Bahn ist marode, viele Baustellen sind die Folge: Die Pünktlichkeit der Züge lässt zu Wünschen übrig.

Wegen vieler Baustellen und eines Brandanschlages in Hamburg ist die Pünktlichkeit der Bahn im September auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr gefallen. 58,4 Prozent aller ICE- und IC-Züge kamen ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie die Bahn mitteilte. Als pünktlich gilt ein Zug ab einer Verspätung von sechs Minuten.

Ein Brandanschlag auf die Bahninfrastruktur in Hamburg führte Mitte des Monats zu starken Einschränkungen vor allem zwischen der Hansestadt und Berlin. Wenige Tage vorher hatte ein Bagger in München eine Oberleitung beschädigt. Der Fern- und Regionalverkehr am Münchner Hauptbahnhof musste fast vollständig unterbrochen werden. Beeinträchtigungen gab es auch vor wenigen Tagen nach einem Oberleitungsschaden zwischen Frankfurt und Mannheim.