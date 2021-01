Lebensmittel Online bestellen: In Coronazeiten auf Nummer sicher gehen

Lebensmittelhandel In diesen Städten verschwindet Real bald aus dem Stadtbild

Das Fililnetz von Real wird aufgeteilt

Jedoch werden nicht alle Filialen der Warenhauskette von Kaufland, Edeka oder Globus übernommen

Wir haben zusammengefasst, in welchen Städten die Real-Märkte verschwinden werden

Das Filialnetz der Warenhauskette Real steht kurz vor der Zerschlagung. Wie das Bundeskartellamt bereits kurz vor Weihnachten mitteilte, gebe es weder bei der Übernahme von 92 Real-Märkten durch die Discounter-Kette Kaufland, noch bei der Übernahme von 24 Real-Standorten durch Globus irgendwelche Bedenken.

Der Sprecher des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, führte die Entscheidung weiter aus: "Wir wollen für die Verbraucherinnen und Verbraucher dort, wo sie einkaufen, genügend Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lebensmittelhändlern erhalten."

Deshalb erlaubt das Kartellamt, Kaufland anstatt der 101 angemeldeten nur die Übernahme von bis zu 92 Real-Standorten.

Viele Real-Märkte werden bald von der Konkurrenz übernommen. Foto: Oliver Berg/dpa

Auch Edeka hat sich um 72 Filialen beworben

Durch die Übernahme der Filialen durch Kaufland wäre ansonsten in einigen Städten der Wettbewerb zu stark beeinträchtigt worden.

Deshalb steht die Konkurrenzkette Edeka schon bereit, um bis zu 72 Real-Filialen zu übernehmen. Im Februar 2021 will das Bundeskartellamt darüber entscheiden.

In vielen Städten verschwinden Real-Filialen

Jetzt gibt es erste Informationen, welche Real-Märkte wann von der Konkurrenz übernommen werden. So soll etwa der Real im rheinland-pfälzischen Wittlich bis spätestens 2022 von Globus übernommen werden.

Auch in NRW übernehmen Kaufland und Globus das Geschäft von Real. Globus übernimmt in Siegen und in Duisburg - dort allerdings bekommt auch Kaufland mindestens eine Filiale.

Kaufland eröffnet außerdem in Paderborn, Mannheim Neu-Edingen und Braunschweig Filialen, wo Real aus dem Stadtbild verschwindet. (mit dpa)

