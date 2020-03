Regen erhöht Abwehrkraft der Bäume

Die Thüringer Bäume profitieren von den regenreichen letzten Wochen. Durch die hohe Niederschlagsmenge ist mit einer zunehmenden Vitalität zu rechnen. Da sei vor allem mit Blick auf die wieder zu erwartende Borkenkäfer-Plage hoffnungsvoll, so Horst Sproßmann, Sprecher von Thüringen Forst.

So seien im Februar in Thüringen durchschnittlich 105 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag gefallen, rund fünfzig mehr als sonst in diesem Monat üblich. „Das hat insbesondere in den höheren Mittelgebirgslagen Thüringens zu einer Wassersättigung des Bodens geführt“, berichtet Sproßmann. Deshalb wären in mehreren Regionen – wie beispielsweise im Thüringer Wald - „jetzt wieder vitalere Fichten“ anzutreffen, die verstärkt Harz als Schutz bilden können.

Doch nach wie vor gebe es Defizite in Ostthüringen oder im Thüringer Becken. Da reichen die jetzigen Bodenwasservorräte immer noch nicht aus, das Wurzelwerk der Bäume vollständig zu versorgen und damit nicht so angreifbar für den Borkenkäfer zu machen.

2019 waren dem Schädling im Freistaat etwa 2,1 Millionen Festmeter Nadelholz zum Opfer gefallen – dabei etwa zur Hälfte im Staatswald und im Betreuungswald. „ Hinzu kamen Trockenschäden von rund 1 Millionen Festmeter an der Buche und weiteren Laubhölzern. Dies entspricht bei der Fichte 4 bis 5 Millionen Bäumen, bei der Buche etwa 500.000“, erläutert Sproßmann.

Die wichtigsten kurzfristigen Maßnahmen, die finanziell durch die Landesregierung unterstützt wurden und werden, sind die direkte Borkenkäferbekämpfung, die Sanierung der Schadflächen sowie deren Aufforstung. Mittel bis langfristig ist dabei der Waldumbau mit mehr Mischung das Gebot. Thüringenforst würde auch mit „neuen“ Baumarten wie Orientbuche und Türkische Tanne experimentieren, daneben so gebe es jahrzehntelange Anbauerfahrung etwa mit der Douglasie, Hemlocktanne, Schwarzkiefer, Nussbaum und der Roteiche.

Wegen des milden Winters und aktueller Wintersturmschäden fürchten die Forstleute im Frühjahr jedenfalls eine erneute Borkenkäferplage. Die Eier, Larven und Puppen hätten den Winter weitgehend gut überstanden, weshalb eine explosionsartige Vermehrung, sollte sich eine trocken-warme Frühjahrswitterung einstellen, drohen könnte. „Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet.. Doch eine genaue Aussage lasse sich erst im April treffen, wenn der erste Schwarmflug einsetzt“.