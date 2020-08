Reha-Gäste des Klinikzentrums Bad Sulza fühlen sich betrogen

Zwischen all die zufriedenen Gesichter am Samstag in Bad Sulza mischten sich auch manche, die ihrem Ärger kurzzeitig Luft verschaffen mussten. So schilderten mehrere Gäste des Klinikzentrums, dass ihnen der Zutritt zur Toskana Therme verwehrt wird – diese ist derzeit offiziell nur für Hotelgäste geöffnet. Zur Anmeldung der Kur hatte es jedoch bis vor kurzem noch geheißen, dass eine Nutzung auch für Reha-Patienten möglich sei.

