Volksbank Kassel-Göttingen mit Rekordsumme für 2020

Wolfgang Osse kann eine Rekordsumme in der Bilanz 2020 vermelden.

Heiligenstadt. Eine Filiale in ihrem Netz unterhält die Volksbank Kassel Göttingen in Heiligenstadt. Jetzt hat auch sie Bilanz zum Jahr 2020 gezogen.

Und die falle gar nicht schlecht aus, resümiert Vorstandsvorsitzender Wolfgang Osse. So sei das Kreditgeschäft auf einem Zehnjahreshoch, die Bilanzsumme stehe bei einem Rekordhoch. Man habe grundsolide gewirtschaftet, so Osse.

Die Bilanzsumme habe sich um bemerkenswerte 11,2 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro erhöht. Auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen habe man fest an der Seite der Privat- und Firmenkunden gestanden. Im Kreditgeschäft konnte die Bank ein Zehnjahreshoch vermelden. Insgesamt verzeichneten die Kredite ein Wachstum von 86 Millionen Euro oder 5,1 Prozent. „Im vergangenen Jahr haben wir Kundenkredite in einem Gesamtvolumen von rund 507 Millionen Euro neu vergeben oder prolongiert. Das ist circa ein Drittel mehr als im Vorjahr und teilt sich in etwa zur Hälfte auf den privaten Wohnungsbau sowie das Firmenkundengeschäft auf.“ Schön sei, dass rund 95 Prozent davon gar nichts mit der Pandemie zu tun hätten, sondern zukunftsgerichtete Investitionen finanzieren.

Einen weiteren Grund für das Wachstum sieht die Bank im unverändert florierenden Plattformgeschäft. Interessenten können sich hier unabhängig von Banköffnungszeiten informieren. Dennoch sei dieses Geschäft nicht anonym, denn wer sich über digitale Kanäle über das Angebot der Volksbank informiere, lande falls gewünscht, bei einem festen Ansprechpartner.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Vertreterversammlung am 21. Juni sei vorgesehen, den Mitgliedern eine Dividende in Höhe von zwei Prozent auszuschütten. „Eine vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen attraktive Dividende“, so Osse.

Mit rund 500.000 Euro förderte die Bank Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport. Allein im Rahmen von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie habe man 167.500 Euro an 87 Vereine und Institutionen gespendet.