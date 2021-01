Erfurt In Thüringen ist die Arbeitslosigkeit im Januar gestiegen. Laut Arbeitsagentur sei der Anstieg jedoch saisonbedingt. Einen Anstieg gab es auch bei der Kurzarbeit, vor allem bei Unternehmen im Einzelhandel.

Saisonaler Anstieg bei Arbeitslosenzahl - Mehr Kurzarbeit in Thüringen gemeldet

Im Januar waren 71.000 Frauen und Männer in Thüringen ohne Job. Das waren 6200 mehr als im Dezember. Damit kletterte die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat von 5,8 auf 6,4 Prozent. Der Anstieg sei allerdings saisontypisch, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Halle mit. Dieser sei etwa auf witterungsbedingte Pausen auf Baustellen und auslaufende Jahresverträge zurückzuführen.

"Der Dezember-Lockdown hinterlässt derzeit deutlich weniger Spuren als die Eindämmungsmaßnahmen im vergangenen Frühjahr", sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. Stichtag der Datenerhebung war am 13. Januar.

Im Vergleich zum Dezember registrierten die Arbeitsagenturen im Januar auch mehr Anzeigen auf Kurzarbeit. Unternehmen hatten diese für 23.4000 Mitarbeiter gemeldet; im Dezember waren Anzeigen für knapp 16.800 Arbeitnehmer erfasst worden. Vor allem Unternehmen des Einzelhandels meldeten Kurzarbeit an, davon betroffen waren 4300 Beschäftigte.

Inwieweit die beantragte Kurzarbeit tatsächlich umgesetzt wurde, lässt sich noch nicht absehen. Hintergrund ist, dass Arbeitgeber bei der Bezahlung in Vorkasse gehen müssen und das Kurzarbeitergeld später von den Arbeitsagenturen bekommen.