Samsung macht Fernseher zur Smarthome-Zentrale

Las Vegas Wie sieht die Zukunft aus? Geht es nach Samsung, wird der Fernseher zur Smarthome-Zentrale. Und auch ein kleiner Begleiter soll ins smarte Zuhause einziehen: der kugelförmige Roboter „Ballie“.

Samsung will seine Fernseher zum Herzstück im vernetzten Zuhause machen. Der südkoreanische Elektronik-Riese stellte auf der Technik-Messe CES in Las Vegas eine Bedienoberfläche vor, mit der man auf dem großen Bildschirm einen Überblick über verschiedene Geräte im Smarthome bekommt und sie steuern kann.

So werden dort zum Beispiel Informationen zur Raumtemperatur und Bilder von Sicherheitskameras zusammengeführt. Auch können vernetzte Lampen bedient werden, und auf dem Fernseher wird angezeigt, wie lange noch das Programm der Waschmaschine läuft. Demnächst soll auch eine 3D-Ansicht des Zuhauses dazukommen.

Die Daten dafür könnten in Zukunft auch von einem kugelförmigen Roboter mit Kamera und anderen Sensoren gesammelt werden. Samsung zeigte das Gerät mit dem Namen „Ballie“ in einem Video. Der Roboter hat auch einen Projektor, mit dem er Videos und andere Inhalte an Wänden oder an der Decke anzeigen kann.

Mit Projektionen auf dem Fußboden kann „Ballie“ auch Haustiere beschäftigen. Samsung machte allerdings keine Angaben dazu, ob das Gerät auf den Markt kommen soll. Eine erste Version von „Ballie“ hatte der Konzern bereits vor vier Jahren in Las Vegas präsentiert.