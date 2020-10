Die Veredelung von hochwertigem Papier mit verschiedenen Effekten hat sich Christian Erdenberger aus Schlotheim gemeinsam mit seinen sechs Mitarbeitern zur Aufgabe gemacht. Vor gut zehn Jahren zog die Druckerei von der Schlotheimer Amtsstraße in einen ehemaligen Supermarkt an den Stadtrand.

Investiert wurde in den Umbau der neuen Produktionsstätte sowie in neue Drucktechnik. In diesem Jahr wird das Unternehmen 135 Jahre alt. Um mit der kleinen Druckerei gegen die Konkurrenz im Internet bestehen zu können, suchte Erdenberger nach einer Nische. Die Papierveredelung wird seit dieser Zeit vorangetrieben „Es reicht nicht mehr aus, Papier bunt zu bedrucken“, sagt Erdenberger.

Kunden fragen nach Komplettlösungen

Matt-, Glanz-, Leucht- oder Duftlacke können das Papier spürbar vom Bekannten abheben. In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Markt gewandelt. Inzwischen werde immer häufiger nach Komplettlösungen gefragt. Außerdem habe es wenig Sinn, alles selbst ducken zu wollen. „Große Betriebe können durch industrialisierte Abläufe häufig deutlich günstiger drucken. Wir sehen uns dann als Agentur, kaufen zu und wickeln den gesamten Auftrag ab“, erläutert der 53 Jahre alte Unternehmer. Über die Jahre habe er sich ein Netzwerk geschaffen. Er wisse, wer was gut könne, wo der Preis passe und der Termin gehalten werde.

Auf Handwerkzeug und Erfahrung kommt es an

Ein Alleinstellungsmerkmal für die Schlotheimer Druckerei sei die besagte Lackveredelung verschiedener Drucksachen. Die Haptik mache es aus, die Wahrnehmung beim Anfassen, erläutert Drucker Erdenberger. Der Lack bilde ein zartes Relief; die Beschichtung liege auf dem Papier. Oft sei zu beobachten, dass die Menschen nach dem Berühren merken, dass etwas anders ist als üblich, und gleich nachsehen, was da aufgebracht wurde. Am Ende mache dies die Wertigkeit deutlich.

Schlichtes Handwerkzeug und Erfahrung sei es, was man dazu benötige. Nahezu keine Grenzen gebe es bei der Veredelung. Die verschiedenen Lacke hat Christian Erdenberger auch schon auf Jahreskalender gebracht. „Blüten, die nach der Berührung auf der Haut duften, kann nicht jeder Kalender“, meint der Unternehmer.