Berufe wie der eines Glasbläsers sind typisch für Thüringen. Sie werden an Fachschulen gefördert (Archiv-Foto).

Erfurt. Thüringens Handwerk boomt: Die Auftragsbücher in vielen Gewerken sind voll, 151.000 Menschen haben einen Job. Doch es gibt auch seltene Berufe, die verloren gehen.

Seiler oder Vergolder – Einige Handwerksberufe sterben aus

Eine ganze Reihe traditioneller Handwerksberufe droht in Thüringen zu verschwinden. „Für einige seltene Gewerke ist die Situation sehr schwierig“, sagt der Geschäftsführer des Thüringer Handwerkstags, Thomas Malcherek. Manche, wie Seiler, Metall- und Glockengießer, Vergolder, Weber oder Sticker seien in einigen Regionen Thüringens bereits ausgestorben.

In einigen Berufen, die besonders typisch für Thüringen seien wie Glasbläser, Büchsenmacher oder Holzbildhauer werde der Nachwuchs in Berufsfachschulen gefördert, die extra dafür eingerichtet wurden. Insgesamt gibt es nach Angaben von Malcherek rund 130 Handwerksberufe. „Jedes Gewerk ist wichtig. Aber es gibt technologische- und Marktveränderungen“, begründete der Kammer-Geschäftsführer den Schwund. Er schätzt die Zahl der Berufe, bei denen nur noch wenige Betriebsinhaber und kaum noch Nachwuchs vorhanden sind, auf 20 bis 30. „Es gibt aber auch einige, die wieder etwas stärker vertreten sind.“ Als Beispiel nannte Malcherek den Beruf des Siebdruckers.

„Vor zehn Jahren gab es im Bereich der Kammer Erfurt nur noch zwei Siebdrucker, jetzt sind es zumindest wieder sieben.“ Einige wenige Berufe profitierten auch davon, dass manche Verbraucher wieder bereit seien, den Preis für Handarbeit und hochwertige Materialien zu zahlen, so Malcherek. Das gelte beispielsweise für Schuhmacher oder für Sattler und Feintäschner im Kammerbereich Erfurt.

Regionale Unterschiede bei seltenen Berufen

In Südthüringen sei ein positiver Trend bei Drechslern zu verzeichnen, deren Zahl seit 2010 von 21 auf 28 gestiegen sei, oder auf niedrigem Niveau bei Brauern von drei auf fünf Betriebe, sagte Kammersprecherin Ellen Mangold in Suhl. Insgesamt bestehen bei seltenen Berufen einige regionale Unterschiede, wie die Sprecher der Thüringer Handwerkskammern berichteten.

In Ostthüringen arbeiteten derzeit nur noch ein Böttcher und ein Bürsten- und Pinselmacher, so Kammersprecher André Kühne in Gera. Bei Kürschnern, Gerbern und Glasbläsern existierten jeweils nur noch zwei Betriebe.

Das Thüringer Handwerk ist einer der größten Arbeitgeber im Freistaat. Die knapp 30.000 Betriebe beschäftigen nach Zahlen der Kammern etwa 151.500 Menschen. Die Beschäftigtenzahl ist seit 2017 relativ konstant.

