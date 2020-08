Sieben Thüringer Geißlein gehen für Pilotprojekt auf Reisen

Haufeld/Magdeburg. Von Haufeld aus geht an diesem Montag eine kleine Ziegenherde auf große Fahrt: Die Tiere werden die nächsten Wochen für ein Pilotprojekt an die Deutsche Bahn vermietet.

Ein bisschen Abschiedsschmerz ist schon dabei: Denn für so lange Zeit hat sich Sandra Lippert aus Haufeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) noch nie von einem Teil ihrer Herde trennen müssen. Doch die 43-Jährige, die mit ihren Burenziegen und Nolanaschafen seit 2018 im Haupterwerb ökologische Landschaftspflege betreibt, will sich auf einen Versuch einlassen, der ihr im Erfolgsfall Folgeaufträge bescheren kann: Eine etwa siebenköpfige Gruppe ihrer Ziegen wird von heute an eine einen Hektar große Fläche der Deutschen Bahn nahe Magdeburg beweiden.