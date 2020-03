Soforthilfe für kleine Firmen in Thüringen soll binnen Tagen ausgezahlt werden

Kleine Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten, die unverschuldet durch die Coronakrise in Not geraten sind, sollen binnen drei bis fünf Tagen Soforthilfen ausgezahlt bekommen. Damit wolle man finanzielle Engpässe der Unternehmer überbrücken helfen, kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) gestern an. „Die Soforthilfe kann auch von Soloselbstständigen beantragt werden, unabhängig von der Branche, in der die Firma agiert“, versicherte Tiefensee. Je nach Mitarbeiterzahl werden auf Antrag zwischen 5000 Euro und 30.000 Euro als Soforthilfe ausgezahlt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Eidesstattliche Versicherung muss eingereicht werden

Neben dem Antrag, der auf der Internetseite der Thüringer Aufbaubank zu finden ist, muss die Höhe des eingetreten Schadens beziffert und eine eidesstattliche Versicherung zur Richtigkeit der Angaben eingereicht werden. Das kann laut Tiefensee per E-Mail geschehen oder auch auf dem Postweg. Die drei Industrie- und Handelskammern und die drei Handwerkskammern in Thüringen nehmen dann eine erste Prüfung der Anträge vor. Dabei gehe es aber in erster Linie um die Vollständigkeit der Unterlagen. Nach der Prüfung durch die Aufbaubank sollen die bewilligten Hilfen ausgezahlt werden.

Dabei sind die Anträge so gestaltet, dass mögliche höhere Soforthilfen des Bundes nachgereicht werden. Wenn der Bund am Freitag beschließe, die Fördersummen für kleine Firmen auf 9000 Euro und Betriebe bis zehn Beschäftigte auf 15.000 Euro anzuheben, dann bekämen die Thüringer Unternehmen die Differenz zwischen Landes- und Bundesprogramm nachgezahlt, ohne einen neuen Antrag stellen zu müssen, erläuterte Tiefensee das Konzept. „Jeder Euro, den wir heute dafür ausgeben, verbessert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Wirtschaft“, ist Tiefensee überzeugt. Es komme in der aktuellen Krise darauf an, so viele Firmen wie möglich zu erhalten. Die Quote der Insolvenzanmeldungen solle möglichst gen Null tendieren.

Zusätzlicher Fonds aufgelegt

Dafür habe man ein Paket von Maßnahmen geschnürt, das von zinsverbilligten Darlehen über Bürgschaften und Steuerstundungen bis zur möglichen Beteiligung an Unternehmen reicht. „Wir haben einen zusätzlichen Fonds Corona-Spezial aufgelegt, über den langfristige, zinslose Darlehen bis zu 50.000 Euro ausgereicht werden“, sagte Tiefensee.

Mit den privaten Banken im Land habe er über günstige Betriebsmittelkredite für Unternehmen verhandelt. Demnach sollen die Kreditinstitute solche Darlehen zu möglichst niedrigen Zinssätzen ausreichen. Einen Ausgleich für Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz gibt es für Betriebe, deren Schließung angeordnet wird, allerdings nicht. Ein derartiger Anspruch existiere nur für jene Menschen, die in eine Quarantäne geschickt wurden.

Die Thüringer Wirtschaft werde derzeit härter getroffen als in der Finanzkrise, räumte Tiefensee ein. Es werde fünf bis sieben Jahre dauern, bis man wieder das Niveau von 2019 erreiche.

Der Server der Aufbaubank war am Montag durch einen Ansturm von Aufrufen Hunderter Unternehmer zwischenzeitlich komplett überlastet. Die Bank wollte ihn neu starten mit dem Antragsformular.

Alle Informationen unter: www.aufbaubank.de/corona und unter der Hotline 0800-5345676

