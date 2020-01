Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sokratherm vertritt Nordhausen auf Messe in Essen

Der Nordhäuser Blockheizkraftwerk-Hersteller Sokratherm ist mit einem eigenen Stand auf der Essener Messe E-world energy & water präsent. Wie das Unternehmen mitteilte, stellt man ein Blockheizkraftwerk-Kompaktmodul vor, das mit einer elektrischen Nennleistung von 50 kW bis zu 101 kW Heizleistung bei optimaler Brennwertnutzung erziele. Es eigne sich zur umweltschonenden Strom- und Wärmeversorgung – vor allem von Schwimmbädern, Pflegeheimen, Schulen, Industriebetrieben und Krankenhäusern.

Der seit Jahrzehnten von Sokratherm gebaute und stetig weiterentwickelte Blockheizkraftwerk-Typ kam nach Angaben von Sokratherm-Geschäftsführer Hermann Meinhold in mehr als 400 Objekten zum Einsatz, unter anderem in einem Seniorenheim in Turin und in einem Kinderkrankenhaus in Buenos Aires.