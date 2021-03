Sortiment fällt Schuhhaus in Nordhausen auf die Füße

Bekleidet mit einem Mund-Nasen-Schutz sitzt Bianka Beckervor dem Schuhhaus Schröter in der Engelsburg in Nordhausen . Die aktuelle Coronaverordnung sieht vor, dass Anbieter von Kinderschuhen seit Montag wieder öffnen dürfen. Da sie keine Kinderschuhe im Sortiment anbietet, profitiert die Inhaberin davon nicht. Im Hintergrund stehen ein Grablicht und ein Bilderrahmen, in dem steht: „Hier ruht der Mittelstand, Rückrat der deutschen Wirtschaft“.