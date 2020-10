Sparkassen-Filiale in Atriumpassage Nordhausen fertig renoviert

Die Umbaumaßnahmen in der Selbstbedienungsfiliale der Kreissparkasse in Nordhausens Atriumpassage sind abgeschlossen. Das teilte Vera Angelstein, Pressebeauftragte des Kreditinstitutes, jetzt mit. Seit Freitag können Kunden ihr zufolge wieder die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker nutzen. Die Kreissparkasse investierte an diesem Standort in größere Modernisierungen. „Die neue SB-Filiale am alten Standort ist nun moderner und kundenfreundlicher“, sagt Angelstein. red