Spatenstich für Kläranlage in Weißenborn

Als einen riesigen Meilenstein bezeichnete der Verbandsvorsitzende des Wasser- und Abwasserzweckverbands „Eichsfelder Kessel“ (WAZ), Eckart Lintzel, den Neubau der Kläranlage in Weißenborn, zu dessen Spatenstich am Mittwoch Vertreter aller Gewerke sowie Amtsinhaber anwesend waren. „Wenn das hier 2021 fertig ist, dann ist Weißenborn im 21. Jahrhundert angekommen“, sagte er und lachte.

Denn als Kerngemeinde der Landgemeinde Sonnenstein sei Weißenborn der einzige Ort in seiner Größe, der eine solche zentrale Kläranlage aufweisen kann. Dieses Vorhaben umzusetzen, gehe nur mit Förderungen. Und so freuten sich der WAZ ebenso wie Bürgermeister Peter Polle und Margit Ertmer, Bürgermeisterin der Landgemeinde Sonnenstein, über das Geld vom Thüringer Umweltministerium. 1,2 Millionen Euro waren das, die einem Investitionsbedarf von 3,9 Millionen Euro gegenüber stehen.

Anlage arbeitet energieeffizient

Der Anspruch der Kläranlage sei ein moderner, so Eckart Lintzel, und im energetischen Bereich zukunftsfähig. Denn bei der Art der Anlage sei nicht nur an den Umweltschutz im engeren Sinne zu denken – Abwasser zu reinigen, damit es sauber in die Eller fließen kann – sondern auch daran, dass sie energieeffizient arbeitet. Und das wird die Anlage dank eines speziellen Verfahrens auch tun. Zum Beispiel wird das mit dem systembedingten Wegfall einiger energieintensiver Aggregate mit langen Laufzeiten erreicht, so wird es beispielsweise kein Nachklärbecken geben.

„Wir könnten, was die Energiegewinnung angeht, in Zukunft viel mehr mit den Gemeinden zusammen arbeiten“, sagte Eckart Lintzel. „Zum Beispiel könnte man theoretisch mit in solchen Anlagen gewonnener Energie die Straßenbeleuchtung des Ortes betreiben.“ So zum Beispiel mit einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände. Dort könnte ein Batteriespeicher stehen, der die Aggregate betreibt und abends dann die Straßenbeleuchtung. Momentan, so erklären es die WAZ-Mitarbeiter auf Nachfrage, werde man da aber von Energierecht behindert und man würde sich diesbezüglich erleichterte rechtliche Bedingungen wünschen.

WAZ investiert auch in Kanalarbeiten

„Zu einer funktionierenden Kläranlage gehören natürlich auch Rohre, die intakt sind“, sagte der Geschäftsleiter des WAZ, Oliver Thiele. Deshalb investiert der Verband nochmal 7,4 Millionen in Abwasserleitungen und 800.000 Euro in Trinkwasserleitungen in Weißenborn-Lüderode. Insgesamt sind das zehn Kilometer Kanalbau.

Martin Feustel, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft im Thüringer Umweltministerium, überbrachte die Grußworte aus dem Ministerium. Er betonte dabei auch die Wichtigkeit solcher Kläranlagen gerade im Bezug auf die Qualität der umliegenden Gewässer.

Ausgebaut wird in drei Stufen. In der ersten können 600 Einwohner an die Anlage angeschlossen werden. Die Leitungen in der Straße Am Gärtling sind dafür schon bereit, so sie dass 2021 gleich angeschlossen werden können. Dann geht es Schritt für Schritt weiter. Das ganze soll zirka anderthalb Jahre dauern und dann hat Weißenborn eine moderne Kläranlage, mit der der Ort für die Zukunft gerüstet sein wird.