Trotz Corona-Pandemie und rückläufiger Gewerbesteuerzahlungen treibt die Stadt Gotha die Ansiedelung weiterer Unternehmen voran. Darauf macht Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) in seinem Informationsbericht den Stadtrat aufmerksam.

Dabei stehe unter anderem der Gewerbestandort Gotha-4 im Fokus. An dem Ausbau der 53 Hektar Bruttofläche in Gotha-Süd mit direktem Anschluss an die A4 werde festgehalten. Die Stadt gehe nach dem erfolgreichen Satzungsbeschluss dran, die Erschließungsplanung voranzutreiben und die Abstimmungen mit den Versorgungsträgern vorzunehmen.

In Gotha-Nord sei inzwischen die erste Anlaufberatung mit den Anliegern erfolgt, um das Straßenprojekt Kindleber Feld/Gallettistraße vorzustellen. In Gotha-Nord sollen insbesondere kleine Flächen günstig für Ansiedlungen zur Verfügung gestellt werden.

Den hohen Druck in Gotha, weitere Solarfelder auszuweisen, werde die Stadt durch stadtplanerische Maßnahmen regeln. „Wir wollen weder wertvolles Bau- noch wichtiges Investitionsland für zukünftige Solarparks zur Verfügung stellen“, betont der Oberbürgermeister. Solar gehöre auf Dächer, auf Brach- und Deponieflächen, aber nicht auf landwirtschaftliche Flächen oder Investitionsflächen.