Bad Tennstedts Stadtrat stimmt gegen Umsiedlung von Rewe auf alten Sportplatz

Anfang er 1990er-Jahre hatte sich Rewe in Bad Tennstedt auf dem Schützenplatz angesiedelt und Markt erweitert. Nun will der Supermarkt auf den alten Sportplatz ziehen.

Die Pläne von Rewe, den Markt in Bad Tennstedt zu verlagern, sind am Stadtrat gescheitert. Das Votum gegen den Verkauf des alten Sportplatzes war knapp. Acht Stadträte stimmten mit nein, sieben dafür. Die Rewe-Gruppe wollte 2024 vom Schützenplatz in der Gothaer Straße auf den alten Sportplatz am Ortsausgang Richtung Herbsleben ziehen – also einige hundert Meter weiter. Denn das Unternehmen will den Markt modernisieren und braucht dafür mehr Platz.