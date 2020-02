In Thüringen ist Strom im Bundesvergleich mit am teuersten.

Erfurt. Der Strom ist in Thüringen im Bundesvergleich besonders teuer. Nur in einem Bundesland müssen Verbraucher noch mehr zahlen.

Thüringen gehört zu den teuersten Stromländern

Strom ist in Thüringen nach Berechnungen des Internet-Verbraucherportals Check24 bundesweit mit am teuersten. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden zahle bei ihrem lokalen Grundversorger durchschnittlich 1683 Euro, teilte Check24 am Dienstag mit. Teurer sei der Strom nur noch in Mecklenburg-Vorpommern, wo 1687 Euro für 5000 Kilowattstunden in der Grundversorgung fällig würden. Am günstigsten ist Strom demnach in Bremen. Dort kosten 5000 Kilowattstunden Strom im Grundversorgungstarif durchschnittlich nur 1410 Euro.

Strom ist den Angaben zufolge in den ostdeutschen Bundesländern im Schnitt rund drei Prozent teurer als in den westdeutschen. Als Grund dafür gelten vor allem die hohen Netznutzungsentgelte. Sie machen den Angaben nach rund ein Viertel des Strompreises aus. In dünner besiedelten ländlichen Regionen sind relativ gesehen aufwendigere Stromnetze zur Versorgung erforderlich als in Ballungsräumen, so dass auf den einzelnen Verbraucher höhere Kosten entfallen.