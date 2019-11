Von einer akustischen Überwachung der Fertigungsprozesse über die automatische Bestimmung von Pflanzen bis hin zur Krebstherapie – die künstliche Intelligenz (KI) scheint in vielen Einsatzgebieten in Thüringen auf dem Vormarsch.

Diesem Trend trägt das Land nunmehr Rechnung. An der Technischen Universität in Ilmenau entsteht in Zusammenarbeit mit der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität das Thüringer Zentrum für Lernende Systeme und Robotik.

Das neue Forschungs- und Transferzentrum – für das am Montag der offizielle Startschuss erfolgte – vereint künftig unter einem Dach alle Aktivitäten der Thüringer Universitäten und außeruniversitären Forschungsinstitute, die an Künstlicher Intelligenz forschen.

Im Zentrum für Lernende Systeme und Robotik werden neben den Universitäten in Ilmenau und Jena auch das Institut für Datenwissenschaften des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Jena sowie der Institutsteil Angewandte Systemtechnik des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Ilmenau alle Aktivitäten im Freistaat in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Big Data und Robotik koordinieren.

Als Partner der Industrie will das Forschungs- und Transferzentrum in Ilmenau große nationale und internationale Verbundprojekte durchführen und dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit Thüringens bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz stärken.

Finanziert wird das Zentrum durch den Freistaat Thüringen und die Carl-Zeiss-Stiftung, auch die Universitäten in Ilmenau und Jena sind an der Finanzierung beteiligt.

Thüringen verfüge über große Potenziale in diesem Bereich

Am Montag kündigte der Thüringer Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) an, dass das Land und die Carl-Zeiss-Stiftung das Projekt zunächst mit knapp 1,4 Millionen Euro fördern werden.

„Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie der Digitalisierung“, erklärte Tiefensee. Ihre Stärke liege in der Verarbeitung und der Analyse von großen Datenmengen. Thüringen verfüge dabei über große Potenziale in diesem Bereich. „Die Kompetenzen Thüringens liegen vor allem in der industriellen KI und intelligenter Sensorik, das heißt in der Erhebung von Daten aus Maschinen, Fabriken und Lieferketten“, erläuterte der Minister.

An der Technischen Universität Ilmenau werden in dem neuen Zentrum künftig vor allem Forschungsarbeiten in Maschinellem Lernen und in Data Science – also der Wissenschaft über die Extraktion von Wissen aus großen Datenmengen – durchgeführt, kündigten die Forscher in Ilmenau gestern an. Die Forschungsaktivitäten sollen in Kürze durch leistungsstarke, miteinander vernetzte Computer – die bei extrem hohem Datenaufkommen sehr schnelle Berechnungen ermöglichen – unterstützt werden. Der Rechnerverbund wurde durch das Land Thüringen in der Forschungsförderung ausgewählt und wird dementsprechend mitfinanziert.

Thüringen liegt bundesweit im oberen Mittelfeld

Mit 33 Institutionen, Projekten und Anwendern liegt Thüringen laut Bundesregierung bei der Nutzung der Künstlichen Intelligenz (KI) im oberen Mittelfeld der Bundesländer.

Deutlich weniger solche Projekte werden für die Nachbarn Sachsen (20) und Hessen (25) aufgelistet.

Der Schwerpunkt der KI-Aktivitäten in Thüringen liegt mit 21 Institutionen und Projekten in Ilmenau.

Die Position der dortigen Technischen Universität als Ankereinrichtung der Thüringer KI-Forschung soll mit den gestern gestarteten Projekten nun noch weiter gestärkt werden.

