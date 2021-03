Thüringer Forschungsprojekte: Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft

Ilmenau. Nach der nuklearen Katastrophe 2011 hat sich Fukushima vorgenommen, nur noch auf erneuerbare Energien zu setzen. Ein Gespräch über die Lehren aus der Atomkatastrophe in Fukushima.

Ein Tsunami löste vor zehn Jahren am Atomkraftwerk Fukushima eine verheerende Katastrophe aus. Auch das IOSB Fraunhofer Institut in Ilmenau forscht heute an der Energiegewinnung der Zukunft. Wir sprachen mit dem stellvertretenden Institutsdirektor und Fachgebietsleiter für kognitive Energiesysteme, Peter Bretschneider.