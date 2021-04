Thüringer Gesundheitsministerium bestätigt: Keine OP-Masken im Nahverkehr mehr erlaubt

Gera. Bei Facebook hatten Nutzer behauptet, Thüringen wolle die Bundesregel für FFP2-Masken im Nahverkehr außer Kraft setzen – wir haben den Faktencheck gemacht.

Bei Facebook verbreiten Nutzer, dass sich das Thüringer Gesundheitsministerium über die per Bundesgesetz verhängte FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr hinwegsetzen möchte. Was ist dran an der Information – wir haben den Faktencheck gemacht. Alle Informationen in unserem Corona-Blog

„Bundesgesetz steht über dem Landesgesetz“

Thüringen wolle weiter OP-Masken in den Nahverkehrsmitteln erlauben, so lautet die Information, die Nutzer auf unserer Facebook-Seite in den Kommentaren hinterlassen haben. Wir haben dazu am Dienstag im Thüringer Gesundheitsministerium nachgehakt. „Das Bundesgesetz steht über dem Landesgesetz. Insofern kann sich der Freistaat nicht darüber hinwegsetzen“, sagt Sprecherin Silke Fließ und weist die Kommentare als Falschaussagen zurück.

Heißt: Oberhalb eines Inzidenzwertes von 100, also 100 Corona-Fälle gerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, müssen die Nutzer von Bus, Straßenbahn, Eisenbahn oder Taxi eine FFP2-Maske tragen. Das gilt sowohl im Fahrzeug als auch an Haltestellen oder Bahnhöfen, weil in Thüringen alle Städte und Landkreise diese Marke überschritten haben. Die Regelung geht aus der Novelle des Infektionsschutzgesetzes hervor, in dem für den entsprechenden Fall das Tragen von Atemschutzmasken vom Typ FFP2 angeordnet wird. Als Äquivalent werden laut Bundesgesundheitsministerium Modelle der Normen KN95 und N95 akzeptiert.

Gespräche zur Maskenpflicht für Kinder

Thüringen steht aber dennoch mit dem Ministerium in Berlin in Kontakt. „Was wir noch prüfen, ist die FFP2-Maskenpflicht für Kinder, da es in der Regel kaum passende Masken auf dem Markt gibt und zu große Masken ihre Schutzfunktion nicht erfüllen. Dazu sind wir mit dem Bundesgesundheitsministerium im Gespräch“, sagt die Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.

Die bislang erlaubten OP-Masken werden weiterhin als Mund-Nasen-Bedeckung bei Einkäufen akzeptiert. Wer den Friseur oder die Fußpflege besuchen will, braucht neben einem negativen Corona-Test nun auch eine FFP2-Maske.

