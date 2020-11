Thüringer müssen für Nahrungsmittel mehr zahlen

Erfurt. Vor allem die Preise für Obst und Gemüse zogen im Oktober laut statistischem Bundesamt in Thüringen ordentlich an.

Wegen gestiegener Preise vor allem für Nahrungsmittel und Pflegedienstleistungen mussten die Thüringer Verbraucher im Oktober tiefer in die Tasche greifen als im Jahr zuvor. Gegenüber Oktober 2019 waren Obst um 6,8 Prozent, Gemüse um 6,3 sowie Fleisch und Fleischwaren um 3,4 Prozent teurer, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Die Preise für Molkereiprodukte und Eier stiegen um 2,4 Prozent.

Bei Dienstleistungen verteuerten sich zudem innerhalb eines Jahres die Preise für ambulante Pflegedienstleistungen um 25,7 Prozent und für die stationären Pflegedienstleistungen um 9,2 Prozent. Preisdämpfend wirkten sich die am 1. Juli in Kraft getretene Mehrwertsteuersenkung und sinkende Energiepreise aus. Die Kosten für Heizöl fielen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30,7 Prozent, Kraftstoffe wurden um 10,9 Prozent günstiger angeboten.