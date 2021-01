Thüringer will Finanzplanung revolutionieren

Lukas Köbis stammt aus Erfurt und hat von 2013 bis 2017 am University College in Oxford Informatik studiert.

Im Frühjahr 2020 steigen überall auf der Welt die Infektionen mit dem Corona-Virus. Niemand weiß, wie die Entwicklung weitergeht. Was passiert, wenn ein Infizierter zwei oder vier Menschen ansteckt? Welche Risiken lassen sich aus positiven Tests und stationäre Behandlungen ableiten?

In London beschließen die Gründer des Startups Causal, der Forschung zu helfen. Einer von ihnen ist Lukas Köbis. Er stammt aus Erfurt und hat von 2013 bis 2017 am University College in Oxford Informatik studiert. Bevor er mit seinem englischen Studienkollege Taimur Abdaal 2019 die Kalkulationssoftware Causal aus der Taufe hob, war Köbis schon zwei Jahre lang für WhatsApp im kalifornischen Mountain View tätig.

Der von Köbis und Abdaal programmierte Covid-19-Simulator ist ein einfaches Modell, das die Auswirkungen des exponentiellen Wachstums und die Empfindlichkeit bestimmter Faktoren auf die Pandemie veranschaulichen soll. Reale Daten holten sich die Entwickler von der Johns Hopkins University.

Anhand von Variablen -- wie die Kontakte von Infizierten zu anderen Personen, die Wahrscheinlichkeit, mit der sich ein gesunder Mensch an- steckt oder die Sterblichkeitsrate -- lassen sich Pandemie-Szenarien ableiten. Rückmeldungen der Forscher seien durchweg positiv gewesen, erzählt der Erfurter.

Nutzer sind vom Mehrwert überzeugt Ganz uneigennützig waren die Causal-Gründer freilich nicht. Zeigen wollten sie auch, wie gut und einfach sich ihre Kalkulations- und Prognose-App für Simulationen von komplexen Abhängigkeiten eignet. Einfacher vor allem als das weitverbreitete Microsoft-Programm Excel, das bei Kalkulationen bislang als Standard gilt. Excel-Tabellen aber seien kompliziert, sagt Köbis. Modelle und Berechnungen würden immer komplexer und letztlich nur noch von denen beherrscht, die sie schreiben.

Fallen sie aus, können andere Mitarbeiter nur schwer damit umgehen. Hier verspricht das sehr viel einfachere und verständlichere Causal endlich Abhilfe. Tatsächlich sind jene, die Software bereits nutzen, vom Mehrwert überzeugt. Etwa 120 zahlende Kunden unter anderem in Amerika und Australien haben die Londoner eineinhalb Jahre nach ihrer Gründung.

Und es dürfen ruhig mehr werden. Causal kann über den Internetbrowser genutzt, eine Extra-Software muss nicht installiert werden. Zielgruppe seien vorerst Firmen mit 50 bis 200 Mitarbeitern, die etwa ihre Finanzbuchhaltung oder Personalführung vereinfachen und dabei auch vorhandene Datenquellen einbeziehen wollen.

Die Live-Datenintegration ist einer der Vorteile von Causal, sie hält Modelle automatisch auf dem neuesten Stand. Modifizierte Tabellen und Finanz-Szenarien lassen sich miteinander vergleichen und in Diagrammen verbildlichen. Praktische Modelle zur Veranschaulichung Klingt gut, ist für den Laien aber dennoch nicht so leicht zu verstehen, weiß der studierte Software-Ingenieur.

Zur Veranschaulichung haben er und seine Kollegen deshalb einige praktische Modelle verfasst und auf ihre Homepage gestellt. So geht es etwa beim Köbis-Modell "Haus kaufen oder mieten?" darum, ob es vorteilhafter ist, entweder in einen Immobilienkredit zu investieren und Haus oder Wohnung nach 30 Jahren zu verkaufen oder das Geld lieber so lange am Aktienmarkt zu anzulegen.

Anhand von Kaufpreis, Raten und Zinsen auf der einen oder Miethöhe und Renditeerwartungen auf der an- deren Seite lassen sich Entscheidungen besser abwägen. Aus eigenen Erfahrungen speist sich der Startup-Rechner für Gründer im Frühstadium. Wegen der Pandemie arbeitet Lukas Köbis derzeit vom Elternhaus in Erfurt aus, seine Kollegen sitzen in England, der Ukraine, den USA.

Alles kein Problem dank des Internets, sagt der 26-Jährige Thüringer. Auch den Brexit müsse man nicht fürchten. An ihrer Anwendung wollen die Causal-Gründer weiter arbeiten - und so ja vielleicht auch irgend- wann der großen Konkurrenz aus Seattle etwas vormachen.

