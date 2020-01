Davos. Heute beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Es geht um zentrale Weichenstellungen. Was Umweltministerin Svenja Schulze fordert.

Trump und Thunberg: Wem folgt die Wirtschaftselite in Davos?

Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos herrscht dieses Jahr Hochbetrieb. US-Präsident Donald Trump hat sich angekündigt, ebenso Klima-Aktivistin Greta Thunberg, Erfinderin der „Fridays for Future“-Bewegung. Der Auflauf kommt dem WEF, dem jährlichen Gipfel der globalen Wirtschafts- und Politikelite, zu seinem 50. Jubiläum in den Schweizer Alpen gerade recht.

Trump und Thunberg waren zwar schon mal hier. Der Präsident redete im Januar 2018 kurz nach seiner Wahl im großen Saal des Kongresszentrums. Und Thunberg sprach 2019 mit einigen Politikerinnen und Politikern, um sich dann mit ihrem Protestschild draußen in den Schnee zu setzen. Gemeinsam war diesen Auftritten jedoch, dass beider Einfluss auf die Welt erst ansatzweise zu erkennen war. Nun sieht man klarer. Weltwirtschaftsforum in Davos: Trump gegen Thunberg Donald Trump steht für die Zerschredderung der Globalisierung. Greta Thunberg und ihre Leute verlangen, das fossile Wirtschaftsmodell innerhalb weniger Jahre zu beenden. Die Personen markieren Entwicklungsrichtungen, die die Politik in den kommenden Jahren nehmen kann: fossiler Nationalismus oder nachhaltiger Internationalismus. Dieser Streit wird ab diesem Dienstag im Graubündener Städtchen Davos ausgetragen. Das Klimathema steht ganz oben auf der Tagesordnung. Klimaaktivistin Greta Thunberg im Januar 2019 bei einer Protestkundgebung in Lausanne, wenige Tage vor dem letztjährigen Weltwirtschaftsforum. Foto: Ronald Patrick / Getty Images Ministerin Schulze ruft zu „klimafreundlichen Investitionen“ auf „Ich will, dass Ihr in Panik geratet“, das gemeinsame Haus Erde stehe in Flammen, hatte die heute 17-jährige Thunberg im vergangenen Jahr den mehr als 3000 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zugerufen. Fortan stand Thunberg im Fokus der Wahrnehmung, das „Time“-Magazin kürte sie zur Person des Jahres. In Davos wird sie voraussichtlich wieder eine zentrale Rolle einnehmen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ruft die internationalen Akteure unterdessen zu klimafreundlichen Investitionen auf. „Auf dem Weg in eine klimaneutrale Weltwirtschaft sind alle gefragt“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Investitionen in fossile Infrastruktur führten „in die Sackgasse“. Experte: Produktion auf nachhaltige Rohstoffe umstellen Es liege im eigenen Interesse der Finanzwirtschaft, zu einem wichtigen Verbündeten für den Klimaschutz zu werden, betonte Schulze. Dafür sei ein gemeinsames Verständnis nötig, „welche Investitionen klimaverträglich sind und welche nicht“. Die Ministerin rief die globalen Finanzmarktakteure dazu auf, sich an dem von der EU beschlossenen Rahmen zu orientieren. Predigt den fossilen Nationalismus: US-Präsident Donald Trump hält nichts von Multilateralismus. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP Auch der Geschäftsführer der Unternehmensberatung Roland Berger Global, Stefan Schaible, rät der Industrie im Vorfeld des WEF, die Produktion auf eine nachhaltige Rohstoffbasis umzustellen, das CO 2 -Thema ernstzunehmen und die Digitalisierung anzugehen: „Das muss man nun anpacken. Es geht darum, den Kapitalismus auf eine nachhaltige Basis zu stellen“, sagte Schaible. „Die Probleme der Welt sind nur multilateral zu lösen“ Wichtig sei, Zusammenarbeit zu stärken, betonte der Experte. „Da muss jedes Unternehmen in mehr internationale Beziehungen mit seinen Wettbewerbern, seinen Zulieferern und mit der Politik investieren.“ Bei der WEF-Tagung könne Vertrauen aufgebaut werden. „Es ist falsch zu glauben, dass man, ohne zu reisen, wenn man nur zu Hause sitzt, die Probleme der Welt lösen kann“, so Schaible. „Das geht nur multilateral, das geht nur global.“