Überstunden für Zwieback-Nachschub

Haltbare Backwaren sind derzeit gefragt wie selten zuvor. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftsbereichen knickt die Nachfrage hier gerade nicht ein – im Gegenteil, wie Jens Löbel berichtet.

„Zum Beispiel bei der Herstellung von Knäckebrot oder Zwieback.“ Hier gibt es in Thüringen zum Beispiel eine große Fertigung bei Brandt in Ohrdruf. Der Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten weiß auch um die Schwierigkeiten, die es dadurch gibt. „Dort werden jetzt Überstunden aufgebaut“, berichtet er. Lagerhaltung sei in den vergangenen Jahren unüblich geworden. „Das Lager ist der Endkunde.“ Und jetzt könne man im Zuge höherer Nachfrage keine Vorräte anlegen, weil sie sofort verkauft werden. Bei Überstunden sei die Kinderbetreuung ein großes Problem – denn die ist bekanntermaßen ab morgen nur noch für systemrelevante Berufe vorgesehen. Die Lebensmittelbranche gehört im Gegensatz zu Polizei, Feuerwehr und Gesundheitssystem nicht dazu. „Es gibt Arbeitgeber, die nehmen darauf Rücksicht. Manchen ist es egal. In der Produktion hilft Homeoffice nicht weiter.“

Bezüglich Hygiene müsse nicht allerdings in den Betrieben wenig ändern. „Ohne den Gang durch die Hygieneschleuse kommt man ohnehin nicht hinein“, sagt der Gewerkschafter. In vielen Betrieben passe man den Arbeitsrhythmus inzwischen an: „Teilweise werden Schichten gestreckt oder die Pausenzeiten versetzt, damit nicht zu viele Mitarbeiter gleichzeitig in ihre Pausen gehen.“ Hier müsse als Gewerkschaft ein Auge darauf haben, dass alles ordnungsgemäß verläuft. „Es auch für uns etwas ganz neues. So ein Problem hatten wir einfach noch nie.“ Auf der anderen Seiten hätten auch einige Betriebe Schwierigkeiten anderer Art: Lieferungen etwa nach Italien sind derzeit oft nicht mehr möglich. „Mitunter wollen Speditionen nicht dorthin fahren – oder es gibt für manche Lebensmittel einen Einfuhrstopp.“