Umsatzrekord bei Spielkartenhersteller ASS Altenburger

Nürnberg/Altenburg. Der Spielkarten- und Spielehersteller ASS Altenburger profitiert anhaltend von dem Wachstum der Branche in Deutschland und darüber hinaus. Der Umsatzrekord von 2018 mit mehr als 30 Millionen Euro konnte das Ostthüringer Unternehmen, das zur belgischen Cartamundi-Gruppe gehört, nach eigenen Angaben erneut erreichen. Die Zahl der Mitarbeiter stieg erneut von 230 auf 250. Das sind 80 mehr als noch vor fünf Jahren. In dieser Zeit ist der Umsatz der Spiele-Branche um mehr als 50 Prozent gewachsen, wie der Branchenverein der Spieleverlage unter Berufung auf eine Marktstudie berichtet. Im vergangenen Jahr allein lag das Plus bei acht Prozent, während der gesamte Spielwarenbereich um lediglich drei Prozent zulegte. Bei der Zahl der produzierten Spiele konnte das Unternehmen mit mehr als elf Millionen einen neuen Mengenrekord aufstellen.

Erwachsene spielen viel

Das kräftige Plus des Gesamtmarktes wird vor allem von Spielen für Erwachsene getragen. Insbesondere Partyspiele, Escape-Spiele und anspruchsvolle Produkte mit umfangreicher Ausstattung treiben nach Angaben der Spieleverlage dies voran. Einzig der Kinderspiel- und Vorschulbereich habe sich in den vergangenen zwölf Monaten leicht negativ entwickelt, so die Analyse.

„Die sehr gute Entwicklung der Gesellschaftsspiele wird sich fortsetzen, da Spiele für viele Zielgruppen zunehmend an Attraktivität gewinnen und sich der Handel verstärkt Spielen jeglicher Art widmet“, erklärt Hermann Hutter, Vorsitzender des Branchenverbandes der Spieleverlage.

„Spielen verbindet Generationen“, sagt auch Stefan Luther, Geschäftsführer von ASS Altenburger. Treiber dieses positiven Trends sei einerseits der generelle Boom der Spieleszene, für die die Ostthüringer als Produzent tätig sind, andererseits Spiele um Filmblockbuster wie „Die Eiskönigin 2“ und die Ausweitung der Vertriebstätigkeit für verschiedene Partner. So übernahm das Unternehmen im Laufe des vergangenen Jahres den Vertrieb für den spanischen Hersteller Magicbox mit dem Sammelfigurenthema SuperZings im deutschsprachigen Raum. Nicht zuletzt mit Blick auf die Europameisterschaft kooperiert das Thüringer Unternehmen mit dem Hamburger Teepe Sportverlag. Bereits seit Anfang Januar sind diverse Fußball-Quartette über ASS Altenburger erhältlich. Das Sortiment soll im Laufe des Jahres erweitert werden. Unter anderem sind Städte-Editionen geplant. Auch im eigenen Sortiment soll in diesem Jahr zugelegt werden. So werde der Bereich der Disney-Lizenzen um Spiele mit hochwertigen dreidimensionalen Figuren ausgebaut, erläutert Marketing-Mitarbeiterin Tina Troppmann.

Für März sei die Herausgabe eines Brettspiels zu „Die Eiskönigin 2“ geplant, mit dem die Fans der beiden Prinzessinnen aus Arendelle das Scharade-Spiel aus dem Film nachspielen können. Darüber hinaus sollen die Reihen „Die besten Kartenspiele“ mit Klassikern wie Mau Mau, Memo oder Quiz und „Color Addict“, in der es kunterbunte Ablegespiele gibt, weiterentwickelt werden. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, plant der Unternehmen nach eigenen Angaben unverändert hohe Investitionen. Insbesondere sollen die bereits angestoßenen Automatisierungs- und Optimierungsprozesse fortgeführt werden. Altenburg sei für die Cartamundi-Gruppe, die zu Jahresbeginn die Übernahme des US-Kartenproduzenten USPC mit Produktionsstätten in den USA und Spanien abschloss, ein wichtiger von insgesamt 13 Standorten.

Weltweit beschäftigt die Cartamundi-Gruppe in vier Kontinenten 2500 Mitarbeiter und erwartet für das kommende Jahr einen Umsatz von umgerechnet 500 Millionen Euro.