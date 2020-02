Unser täglich Brot

Ende gut, alles gut. Für die rund 400 Frischback-Mitarbeiter, die vor einem reichlichen halben Jahr im Regen standen, als die Insolvenz dem Betrieb ein Ende bereitete, geht es weiter. Die Betreibergemeinschaft „Arge Bäcker in Thüringen“ hat dafür gesorgt, dass 57 ehemalige Frischback-Filialen übernommen und die Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden. 30 andere Filialen und das ehemalige Frischback-Hauptwerk in Arnstadt werden durch den Insolvenzverwalter Rolf Rombach vorerst weiter betrieben, können aber nicht über die Arge erhalten werden. Rombach gibt den 250 betroffenen Mitarbeitern aber „sehr gute Chancen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt sofort wieder eingestellt werden“.

Zwei Großbäckerein und mehrere kleinere Firmen machen mit

Arge steht für Arbeitsgemeinschaft. In dem Fall für eine Vereinigung verschiedener Thüringer Bäcker. Vom 1. Mai bis zum 30. Juni wurden 60 Filialen der zahlungsunfähigen Großbäckerei geordnet, dann gingen sie an die beteiligten Arge-Mitglieder über, so Frank Jakob, Prokurist der Leinefelder Großbäckerei Helbing, der gemeinsam mit Daniel Nahrstedt als Arge-Geschäftsführer agiert. Auch Nahrstedt ist Chef einer Meininger Großbäckerei. In der Arge sind zudem kleinere Bäckereien Mitglied, die ihren Betrieb familien- oder inhabergeführt betreiben. Und nun die ehemaligen Frischback-Mitarbeiter beschäftigen.

Die Idee kommt von Insolvenzverwalter Rombach

Insolvenzverwalter Rombach war es auch, der die Arge-Idee entwickelte und damit auf Helbing und andere Firmen aus der Branche zuging. „Allein wäre es aber logistisch und produktionstechnisch zu groß für uns geworden“, sagt der Helbing-Prokurist. Also wurde die Aufgabe aufgesplittet. Man habe sich in Thüringen „zusammentelefoniert“ und mit einem „Kraftakt“, so Jakob, sei das Arge-Projekt gelungen Und auch, den Standort Erfurt zu nutzen, um Frischback-Mitarbeitern aus Arnstadt das Auskommen zu sichern.

Erfurter Großbäckerei wurde reaktiviert

Die Bäckerei in der Eugen-Richter-Straße stand leer, weil der Vorbesitzer Siebrecht 2014 ebenfalls in die Insolvenz rutschte und von der Bumüller-Gruppe mit Hauptsitz in Hechingen (Baden-Württemberg) als neuem Investor unter dem Label Sternenbäck übernommen wurde. Mit der Insolvenz der Bumüller-Töchter Elmi und Sternenbäck gab Bumüller Ende Oktober 2017 aber auch diesen Betrieb auf und konzentrierte seine Produktion am Standort Gera. Rund 50 Mitarbeitern der Großbäckerei wurde gekündigt. Zu Siebrecht-Zeiten hatte der Betrieb etwa 70 Mitarbeiter.

Nach Frischback-Pleite war nicht die erste

Im Mai 2017 war dann Frischback am Zug. Es übernahm den geschlossenen Betrieb und wollte dorthin seine gesamte Arnstädter Produktion verlagern. 2019, zu Jahresbeginn stellte Frischback dann aber wie bereits 2017 einen erneuten Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung. Das Gericht gab damals grünes Licht für das Sanierungsverfahren. Funktioniert hat es nicht. Nach der zweiten Insolvenz war dann im Juni 2019 endgültig Schluss. Dann kam die Arge ins Spiel.

Helbing investierte in Gebäude und Maschinen

Seit Oktober 2019 wird an der Eugen-Richter-Straße wieder Brot gebackten. Unter dem Markenlabel Helbing. Der vorübergehend stillgelegte Produktionsstandort in der Landeshauptstadt sei jedoch außerhalb des Arge-Paketes übernommen und durch Investitionen in Maschinen und Gebäude reaktiviert worden, so Prokurist Jakob. Über Geld möchte er dabei nicht reden. Man habe sich mit dem Gedanken der Reaktivierung des Standortes angefreundet, weil es gepasst habe. Allen Unkenrufen zum Trotz. Hier ein Mitarbeiter-Pool, dort ein leerstehende Bäckerei. Man habe letztlich die beiden Komponenten zusammengeführt. Das Gebäck in Erfurt zu backen, so Frank Jakob, biete in der Stadt mit ihren vielen Filialen einen Frische-Vorteil. Man müsse die Ware nicht aus Leinefelde anfahren.