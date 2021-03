Unternehmen in Ostthüringen: Bei Metallverarbeitung Pohl wird preisgekrönt geschweißt

Gerade einmal eine halbe Halle belegt das kleine Metallbau-Unternehmen von Robert Pohl im Gewerbegebiet von Weira. Und doch kann man es als einen Leuchtturm in der riesigen früheren Schweinemastanlage, die einst zu einer der größten in der ehemaligen DDR zählte, bezeichnen. Die wenigsten werden vermuten, dass hinter einem der Hallentore preisgekrönt geschmiedet, geschweißt und geschraubt wird. Denn die vor fast zehn Jahren gegründete Firma Metallgestaltung Pohl erhielt 2017 den Deutschen Metallbaupreis. Dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, beweisen die vollen Auftragsbücher.

Klassisch als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, wuchs es schnell und ist seit zwei Jahren sogar beim Innenausbau des von Star-Architekt Franco Stella geplanten Humboldtforums – besser bekannt als das Berliner Schloss – beteiligt. „Wir haben dort bislang etwa 500 Meter an Geländer verbaut, dazu Wartungsstege, Leitungsüberstiege, Treppen und Leitern. Zudem sind von uns viele Teile aus Messing und Baubronze wie Einfassungen, Zier- und Schmuckelemente zu finden“, sagt der Inhaber mit ein wenig Stolz in der Stimme.

Daneben fertigt sein Unternehmen individuell gestaltete Balkonanlagen, Kunstschmiedearbeiten, Toranlagen, Treppen und Stahlkonstruktionen. Letztgenanntes zeigen die Metallexperten an einem Beispiel im Weiraer Gewerbegebiet: Eine neue Lagerhalle entsteht auf dem Firmengelände.

Den Großteil bauen sie selbst. „Denn das ist doch das, was wir gut können“, sagt Pohl wie selbstverständlich. Ein Stahlgerippe mit den Grundmaßen von zwölf mal 15 Metern ist angedacht, mit einem Giebeldach. Das Baumaterial ist schon vor Ort, dieser Tage soll’s los gehen. „In der Lagerhalle werden Gerätschaften, ein Stapler und Transporter ihren Platz finden“, sagt Pohl. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

In der Werkstatt schweißen und schrauben unterdessen die Mitarbeiter fleißig an einem Hoftor mit einem integrierten Wappen von Bad Lobenstein. Funken fliegen, Metallrohre und Stangen werden millimetergenau zurechtgeschnitten, Rohlinge für die Weiterverarbeitung stehen in der Halle. „Es wird Zeit, dass wir uns vergrößern, wir platzen schon aus allen Nähten“, kommentiert der Chef, der in der Kunstschmiede Knau sein Handwerk erlernte. Er konstruiert, packt selbst mit an und jettet schon mal in der ganzen Welt umher, um Metallisches in und an deutschen Botschaften im isländischen Reykjavik, im estnischen Tallinn und im mauretanischen Nuakschott zu installieren. Auch in der Umgebung finden sich etliche Beispiele für die Metallkunst der Weiraer: „Für die Sanierung der Oppurger Regelschule sind wir beauftragt, Fluchttreppen und Geländer im Innenraum zu bauen. Am Pößnecker Museum und im Neustädter Orlatal-Gymnasium haben wir auch schon Hand angelegt“, zählt der 36-Jährige auf. Das Know-how kommt nicht von ungefähr.

Denn der in Plothen geborene Inhaber schloss 2009 seine Meisterprüfung als Metallbauer ab und entschied sich wenig später, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mit der Gewerbeanmeldung am 1. Mai 2011 begann er in einem kleinen Schuppen, „auf dem Grundstück der Großeltern“, wie er sich lachend erinnert, das Unternehmen aufzubauen. Für private Auftraggeber aus dem Saale-Orla-Kreis und Jena fertigte er passgenaue Tore, Treppen und Geländer. Schon nach einem Jahr habe er gemerkt, dass es in Opas Schuppen zu eng werde. So begann die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Ein glücklicher Umstand kam ihm zugute. Das im Weiraer Gewerbegebiet ansässige Unternehmen Oberland Metallbau kontaktierte ihn wegen einer „komplizierten Wendeltreppe“, wie er sagt. Eine bis heute andauernde enge Zusammenarbeit entwickelte sich. „Ich habe mich ab 2013 in einer Hallenecke von Oberland einmieten können“, sagt er. Später kauften beide Firmen jeweils die Hälfte einer leerstehenden Halle plus Grundstück im Gewerbegebiet. Sie wurde geteilt und den Erfordernissen entsprechend umgebaut. „Ab 2014 habe ich dringend Mitarbeiter gebraucht“, erzählt er, denn alleine habe er es nicht mehr geschafft. „Mitte 2015 zogen wir schließlich in die fertige Hallehälfte ein.“ Mit derzeit vier Gesellen, einem Auszubildenden und einer Sekretärin befinde er sich momentan wieder an einer Schwelle, wie er sagt. „Wir müssen uns vergrößern“, sagt er über das große Auftragsvolumen und die entstehende Halle. Derzeit sei aber einiges im Fluss, gibt er sich vage. Robert Pohl will noch nicht verraten, wohin die metallische Reise hingeht.

Das Unternehmen:

Standort: Albert-Einstein-Straße 9b, 07806 Weira

Inhaber: Robert Pohl

Mitarbeiter: 7

Umsatz: 500.000 Euro (2019)

Leistungen: Planung und Umsetzung von Kundenwünschen rund um Metall, leichten Stahlbau und Kunstschmiedearbeiten

Internet: www.metallgestaltung-pohl.de

