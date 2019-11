Heute zählt das Familienunternehmen Lammel Schließtechnik und Schilderwerkstatt GmbH in Bad Klosterlausnitz zu den Experten, wenn es um moderne Schließtechnik und Schilder aller Art geht. Das kleine aber leistungsfähige Unternehmen, hat sich auf dem Markt fest etabliert.

Schaut Günter Lammel (76) auf die Anfänge der heutigen Firma zurück – der heute 76-Jährige entschloss sich 1990 den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen – zeigt er sich zwar verwundert, wo die Zeit geblieben sei, aber seine noch immer brennende Leidenschaft für seine Firma kann er nicht verbergen.

Ehefrau und Sohn sind schnell in die Firma mit eingestiegen

Bis zur Wende sei der bis heute jung gebliebene Günter Lammel als Berufsmusiker von 1966 bis zur Wende mit verschiedenen Bands in der Republik unterwegs gewesen. In den letzten DDR-Jahren als Sänger in der Andreas Lorenz Showband. Doch mit der Wende war es vorbei mit der Musik, erzählt er. Und so suchte und fand der gelernte Werkzeugmacher eine Alternative, um die Existenz seiner Familie abzusichern. „Ich habe einen Schlüsseldienst gegründet und meine Garage war meine Werkstatt. Von früh bis spät habe ich damals gearbeitet“ erinnert er sich. Das Geschäft sei damals gut angelaufen und habe sich entwickelt. Mit kompletten Schließanlagen wagte er sich an ein weiteres Geschäftsfeld und fand mit dem Angebot der Produktion von Schildern eine weitere Marktlücke. „Noch heute sei das Portfolio der Firma eine optimale Kombination“, ist er überzeugt.

Und weil die Auftragsbücher stetig wuchsen, stiegen damals auch seine Ehefrau Ruth (71) und sein Sohn Frank (47) in die Firma ein.

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs – heute zählt das Familienunternehmen neun Beschäftigte – und im Bad Klosterlausnitzer Gewerbegebiet „An der Krümme“ wurde 1997 ein Firmenneubau errichtet.

Bundesweit sei das Unternehmen aus Bad Klosterlausnitz ein gefragter Partner für innovative Industrie-Schließanlagen. Seit vielen Jahren widmet sich die Firma Lammel, neben der klassischen mechanischen Schließtechnik, insbesondere den komplexen elektronischen Schließsystemen. „Seit etwa fünf Jahren installieren wir ausgereifte elektronische Schließsysteme von namhaften Herstellern für Großkunden und garantieren zudem einen dazu gehörigen Service“, so Frank Lammel (47), der gleichfalls den Beruf eines Werkzeugmacher erlernte und seit drei Jahren die Verantwortung von Günter Lammel übernommen hat. Zum Kundenkreis gehören unter anderem die Telekom aber auch das Fachklinikum Asklepios. „Sogar für die Scheichs in Dubai haben wir Aufträge ausgeführt“, informiert der 47-Jährige.

Auf die Mitarbeiter ist immer Verlass

Als Erfolgsgarant für die tolle Entwicklung des Unternehmens, so Frank Lammel, seien mehrere Gründe verantwortlich. Er könne sich auf seine Mitarbeiter verlassen, die mit Engagement, Zuverlässigkeit und Qualitätsarbeit aufwarten. „Denn gerade in unserer Branche sei das Vertrauen, dass uns Kunden entgegenbringen, ein hohes Gut, dem wir uns täglich stellen und gerecht werden wollen. Neben Großaufträgen erledige man auch kleinere Aufgaben. Denn wenn Oma Lieschen sich ausgesperrt hat, sind wir zur Stelle. Und wenn das Schloss an der Wohnungstür seinen Dienst versagt, versuchen wir es wieder auf Vordermann zu bekommen. Wir friemeln halt auch und das ist kostengünstig für unsere Kunden“, sagt Frank Lammel.

Mit Ralf Mertel habe man dafür einen Experten im Team. „Etwa 90 Prozent der defekten Schließanlagen an Wohnungstüren können wir selbst recht schnell reparieren“, so der Schließanlagenmechaniker. Und einen Tipp hat der Chef noch parat. „Wer sich ausgesperrt hat oder der Zylinder ist kaputt, sollte einen ortsansässigen Schlüsseldienst um Hilfe bitten. Ansonsten kann es recht teuer werden“, warnt Frank Lammel. Das kann Günter Lammel nur bekräftigen. Noch heute sei der mittlerweile 76-Jährige nahezu täglich in der Firma. „Die Arbeit macht mir noch immer Spaß und ich bekenne, immer noch mit Herzblut dabei zu sein“, verrät der Firmengründer seinen Unruhestand.

Und auch seine Frau Ruth (71) könne nicht gänzlich von der Firma lassen. Auch sie ist wenigstens zwei Tage in der Woche noch in der Firma anzutreffen. „Teils erledigt sie Arbeiten in der Buchhaltung, kümmert sich um organisatorische Dinge oder steht einfach als Ansprechpartner zur Verfügung“, weiß auch Frank Lammel das Engagement seiner Eltern zu schätzen.

Lesen Sie auch:

Unternehmen in Ostthüringen: Gartenbau und Haustechnik siegen

Unternehmen in Ostthüringen: Aufzüge nach Maßanfertigung aus Schönbrunn

Unternehmen in Ostthüringen: Wenn Fleischerhandwerk Generationen verbindet

OTZ-Serie im Internet: