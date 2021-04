Unternehmen in Ostthüringen: Karriere mit Lehre

Gera. Das Druckhaus Altenburg und die Patisserie Bergmann sind Quartalssieger der OTZ-Aktion.

Eine gute Lehre zahlt sich aus. Entweder durch vorbildliche Meister im Druckhandwerk oder durch eigene Initiative in der Küche. So erklären sich die Sieger im ersten Quartal dieses Jahres im Wettbewerb „Unternehmen in Ostthüringen.“ Die Jury entschied sich für das Druckhaus zu Altenburg. Beim Leserpreis fiel die Wahl auf die Patisserie Bergmann in Stelzendorf.

Die Patisserie bei Zeulenroda-Triebes hat sich auf Kuchen, Torten, Petit Fours, Plätzchen und Gebäcke aus regionalen Zutaten spezialisiert. Geschäftsführerin ist Doreen Bergmann. Sie gilt als Genussbotschafterin Thüringens. Ihr Café zählt zu den bekanntesten in Deutschland. Das Magazin „Der Feinschmecker“ ernannte die Patisserie sogar zu einem der besten Cafés im Land. Wie viele andere gastronomische Betriebe leidet auch das Café in Stelzendorf bereits seit vielen Monaten unter den Schließungsverfügungen wegen Corona. Die Lust am Backen und die Freude in den Gesichtern der Kunden sollen dennoch unter allen Umständen erhalten bleiben.

So war übrigens Doreen Bergmann auch in Jena an ihre Leidenschaft des Backens gekommen – ihre Kommilitonen erfreuten sich an ihrer schmackhaften Tortenkunst. Studiert hatte sie dort Europarecht. Später kehrte sie mit ihrem Mann zurück nach Stelzendorf, sanierte dort einen Bauernhof, richtete eine Backstube ein und es entstand ein Café.

Kunst mit industriellen Mitteln herzustellen, ist die besondere Nische, in der sich das Druckhaus zu Altenburg bewegt. Sinnigerweise ist das Unternehmen in der Gutenbergstraße beheimatet. Die Geschäftsführung hat Peer-Philipp Keller. Die hohe Zahl der Auszubildenden war ein Kriterium für die Jury, sich für das Druckhaus zu entscheiden. Neben den Jurymitgliedern Karsten Sachse, Geschäftsführer der Handwerkskammer Ostthüringen, und der Unternehmerin Sybille Kaiser, brachte es der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera, Peter Höhne, auf den Punkt: Der Betrieb gehöre zu den Top-Ausbildungsbetrieben im Altenburger Land. Und es gelinge offenbar auch, trotz der schnellen Erreichbarkeit von Leipzig, die Fachkräfte im Unternehmen zu halten. Beeindruckt zeigte sich die Jury zudem davon, wie altes Handwerk neu zukunftsfähig aufgestellt wird.

Altenburgs Druckerei-Geschäftsführer Peer-Philipp Keller blickt auf ein in seiner Druckerei hergestelltes Buch. Foto: Katja Grieser

Das Druckhaus produziert Bücher in den Bereichen Kunst, Architektur sowie Kultur und trifft damit auf eine anspruchsvolle Kundschaft, die gute Qualität für ihre Kunstbücher oder Ausstellungskataloge erwartet. Geschäftsführer Keller betont: „Der Kontakt zu unseren Kunden ist extrem eng, wir beraten sehr ausführlich. Das gehört für uns einfach dazu.“

Wie gewohnt gibt es auch unter den Leserinnen und Lesern der Ostthüringer Zeitung einen Gewinner. Auf einen Reisegutschein darf sich Karola Spindler aus Neustadt an der Orla freuen.

Die Quartalssieger sind möglicherweise mit ihren Siegchancen ebenfalls noch nicht am Ende angekommen. Der Leserpreisträger und der Jurypreisträger sind als Quartalsgewinner nun automatisch für den Jahresentscheid 2021 qualifiziert. Die Jahresgewinner sollen dann am Anfang des kommenden Jahres bekanntgegeben werden.

