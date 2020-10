Unternehmen in Ostthüringen: Produktion aus einer Hand

Für Thomas Bauerfeind gleicht das Jahr 1995 dem sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser. Gerade mit dem Studium fertig, übernimmt er die Funktion als Werksleiter beim Schuhhersteller Berkemann. Die Bauerfeind AG aus Zeulenroda-Triebes hatte gerade das Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Hamburg gekauft und der frisch gebackene Absolvent und Urenkel des Bauerfeind-Gründers Hans B. Bauerfeind steht vor einer großen Herausforderung. Seine erste Station führt ihn ins Werk nach Ungarn. Probleme mit der Produktion. Eine völlig neue Welt. „Die Idee war gleich, das Geschäftsfeld der Schuheinlagen zu erschließen. Aber von Schuhen selbst hatten wir ja keine Ahnung“, sagt er.

Schuhe verkaufen will gelernt sein

Geschäftsführer Thomas Bauerfeind. Foto: Berkemann GmbH & Co. KG

Hinzu kommt, dass das Hauptgeschäftsfeld von Bauerfeind mit Bandagen und therapeutischen Hilfsmitteln größtenteils über Rezepte verschrieben wird. „Das Verkaufen und Bewerben von Schuhen mussten wir erst lernen“, sagt Thomas Bauerfeind. Ein Lernprozess, der einige Jahre dauern wird. Mit den Jahren entstehen eigene Modelle – wie die Berkilette, eine modernisierte Version der Gymnastiksandale.

Es ist ein weiterer Schritt dahin, Ästhetik und orthopädischen Anspruch zu vereinen. Im Jahr 2007 löst sich Berkemann erstmals aus der Bauerfeind AG. Als eigenständiges Unternehmen zieht man mit gut einem Dutzend Mitarbeiter in die Greizer Straße in Zeulenroda-Triebes. „Langsam begannen wir, das Schuhgeschäft vom medizinischen Bereich zu lösen“, sagt Thomas Bauerfeind.

Im Jubiläumsjahr 2010, in dem Berkemann sein 125-jähriges Firmenbestehen feierte, rüstet man weiter für die Zukunft auf. So investiert das Unternehmen im Sommer des Jahres rund 1,3 Millionen Euro in eine eigene Sohlenschäummaschine. „Die Produktion aus einer Hand war unser Ziel“, sagt Thomas Bauerfeind. Hinzu kommen Zukäufe wie der des Tuttlinger Traditionsschuhherstellers Solidus und der Marc Shoes GmbH. Die Zahl der Mitarbeiter am Standort Zeulenroda-Triebes wächst und wächst. So folgt 2011 logischerweise der Umzug in eine historische Villa in der Albin-May-Straße.

Alles an einem Ort vereinen

Ein wichtiger Teil dieser Konzentrierung der Geschäftstätigkeiten ist die schrittweise erfolgt Zusammenlegung der Firmensitze in Zeulenroda-Triebes. „Das Ziel war es, alles an einem Ort zu vereinen“, sagt Thomas Bauerfeind. Das scheint heute gelungen. Denn inzwischen sitzt nicht nur die Verwaltung in Ostthüringen. Auch die komplette Logistik läuft über den Standort. Mehr als 100.000 Paar Schuhe warten in den alten Hallen eines Zeulenrodaer Möbelherstellers auf den Versand. Ein Werksverkauf bietet einmal im Monat reduzierte oder aussortierte Schuhe an. Auch die Produktion der Schuhsohlen findet größtenteils in Zeulenroda statt. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen hier mehr als 100 Mitarbeiter.

Standortvorteile in Ostthüringen

Für Thomas Bauerfeind sei es nur logisch gewesen, den Firmensitz nach Ostthüringen zu holen und alle entscheidenden Fäden hier zusammen laufen zu lassen. „Ziel war es von Anfang an, alles selbst in der Hand zu haben“, sagt er. Der Standort habe zudem einige entscheidende Vorteile. So sei ein vergleichbares Firmengelände im Westen weitaus teurer geworden. Die gute Lage in der Mitte von Deutschland sei für die Logistik außerdem perfekt. Und auch vom viel diskutierten Mangel an Arbeitskräften für die Produktion sei nichts zu spüren.

Investitionen trotz Corona-Krise

Die Corona-Krise ist auch an dem Unternehmen nicht spurlos vorüber gegangen. „Unsere Schuhhändler hatten mehrere Monate geschlossen. In dieser Zeit konnte nicht ein Schuh verkauft werden“, sagt er. Die frischen Frühjahrskollektionen seien im Regal stehen geblieben. Das werde das Unternehmen auch im nächsten Jahr noch treffen, wenn dann wahrscheinlich erst einmal der alte Bestand abverkauft werde. „Dennoch stehen wir besser da, als manche Konkurrenten“, sagt er. Hierbei helfe vor allem das eigene Lager, weil man recht kurzfristig auf sinkende oder steigende Nachfragen reagieren könne. Auch die große internationale Streuung des Unternehmens haben dazu beigetragen, dass die Folgen der Krise bisher gut abgefangen werden konnte.

Berkemann ist in mehr als 50 Ländern aktiv und hat eine zentrale Rolle in der Branche. Einmal im Jahr findet in Zeulenroda-Triebes das sogenannte Bequemschuhsymposium statt. Regelmäßig reisen bis zu 120 Teilnehmer aus Handel und Industrie an. In diesem Jahr findet es vom 25. bis 27. Oktober statt.

„Wir sehen ein großes Wachstumspotenzial“, sagt Thomas Bauerfeind. Deswegen wolle man in naher Zukunft auch wieder groß investieren. Eine neue Maschine für die Sohlenproduktion soll angeschafft werden.