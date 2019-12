Unternehmen in Ostthüringen: Schornsteintechnik Kirste sind Experten für Abgastechnik

Wer durch München fährt, ist häufig auf dem Mittleren Ring unterwegs und passiert dort mehrere Tunnel. Was kaum einer weiß: Die Abgasanlage für die Notstromaggregate für Beleuchtung und Belüftung dort kommt aus Eichfeld. Genauer gesagt von der Firma Schornsteintechnik Kirste GmbH. „Im Tunnel erkennt man fast nichts davon. Oben sieht man die kleinen Edelstahltürmchen, die häufig eingehaust sind“, erklärt Thomas Kirste, Geschäftsführer des gleichnamigen Schornsteinspezialisten aus dem Rudolstädter Ortsteil.

Rohrsystem für große Firmen

Als in Chemnitz von der Firma IAV (Ingenieurgesellschaft für Auto und Verkehr) neue Motorenprüfstände für VW und Audi gebaut wurden, war das Wissen und Können der Eichfelder ebenfalls gefragt. Die Abgase, die bei den Testläufen der Motoren anfallen, werden aufgefangen in einem großen Trichter und dort mit reichlich Frischluft angereichert, bevor sie abgeführt werden. Auch das geschieht durch Rohrsysteme, montiert von Thomas Kirste und seinen Männern.

Abgasführungen für Netzersatzanlagen sind das Spezialgebiet des Unternehmens. Referenzobjekte findet man deutschlandweit. Angefangen vom Hilton Hotel in Berlin über das VW-Verwaltungsgebäude in Wolfsburg bis hin zu Kliniken oder Universitäten. Aber auch vor der Haustür. Bei Schlör in Kirchhasel zum Beispiel oder der Bäckerei Bielert in Bad Blankenburg.

Äußeres Erkennungszeichen sind die in der Regel auffällig großen Edelstahlrohre. „Wir sind in der Fläche breit aufgestellt. Das resultiert nicht zuletzt aus der Qualität, die wir bieten, und der langjährigen verlässlichen Partnerschaft mit den Firmen, die für die Herstellung der Elemente verantwortlich sind“, so der Chef.

Das Unternehmen mit vier Mitarbeitern hat sich mit Dienstleistungen rund um Schornsteinbau und -sanierung sowie Abgasanlagen aus Edelstahl deutschlandweit einen Namen gemacht. Es liefert das Rundumpaket von der Planung und Auslegung bis zur Ausführung der Vorhaben. Kunden sind Privathaushalte ebenso wie Firmen, die öffentliche Hand, Schulen oder Altersheime. Dafür begeben sich die Männer regelmäßig in luftige Höhen. „Es sind gerade unsere Erfahrungen mit Arbeiten auf dem Dach inklusive der dafür notwendigen Sicherungen, auf die Firmen gern zurückgreifen. Das genau ist es, was eine Fachfirma ausmacht“, weiß Thomas Kirste. Die Edelstahlteile werden von Firmen geliefert. „Wir sind die Fachleute für die Ausrichtung vor Ort und die Montage“, sagt er.

Firmengründung 1992

Die Geschichte der Firma Schornsteintechnik geht zurück in das Jahr 1992. Doch die unternehmerische Tradition der Familie Kirste ist noch viel älter. Der Großvater besaß in Remda einen Betrieb zur Herstellung von technischen und medizinischen Glaserzeugnissen. Dieser Betrieb – inzwischen in Hand der nächsten Generation – wurde 1972 zwangsverstaatlicht. 1986 schied Thomas Kirstes Vater jedoch aus diesem Betrieb aus und konnte sich mit der Herstellung von technischer Glastechnik unter anderem für Carl Zeiss Jena selbstständig machen. Die Arbeit war so speziell, dass er das Unternehmen privat führen durfte, was ungewöhnlich war für die DDR-Zeit. Thomas Kirste, Jahrgang 1964, hat nach einer Ausbildung als Klempner und Installateur in Ilmenau studiert. Mit der Wende stieg er in den väterlichen Betrieb ein. Neben der Glastechnik setzt das Unternehmen in dieser Zeit auch auf Schornsteintechnik, für die damals hitzebeständiges Glas verwendet wurde. „Damals war Heizungsbau der Renner. Wir haben irrsinnig viele Rohrsysteme eingebaut“, erinnert er sich. Als der Boom vorbei war, ist das auch in dem Familienbetrieb zu spüren. „Plötzlich hatten wir auch viel mit Insolvenzen von Kooperationspartnern zu tun“, sagt er. Die Nachfrage nach Schornsteintechnik geht zurück, während die Glastechnik gefragt ist. Aber es gelingt, die Firma über Wasser zu halten. Nach dem Tief und nach der erfolgten Trennung beider Firmenteile startete Thomas Kirste mit der Schornsteintechnik GmbH neu durch.

Auftragsbuch gut gefüllt

Mit Erfolg. Seit zehn Jahren behauptet er sich nun erfolgreich am Markt. „Wie das Baugewerbe lebt, so leben auch wir, es geht mal hoch und mal runter, aber die Tiefs muss man aushalten können. Wir haben unser Auskommen und die, die wir beschäftigen, auch“, ist der zufrieden. Gerade abgeschlossen ist ein Auftrag für ein Apoldaer Unternehmen. Und auch für das kommende Jahr ist das Auftragsbuch bereits gut gefüllt.

Das Unternehmen in Ostthüringen

Der Sitz der Firma Schornsteintechnik Ing. GmbH ist im Rudolstädter Ortsteil Eichfeld, Hauptstraße 35.

Das Unternehmen ist seit 1992 am Markt als ein deutschlandweit agierender Spezialist für Abgastechnik und Schornsteinbau beziehungsweise Sanierung

Das Unternehmen beschäftigt aktuell vier Mitarbeiter. Geschäftsführer ist Thomas Kirste

Der Jahresumsatz beträgt zirka 350.000 Euro.

Internet: www.schornsteintechnik-kirste.de

