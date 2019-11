Es gibt alltägliche Dinge, die unser Leben erleichtern, aber kaum wahrgenommen werden. Dazu gehört der Wandschutz. „Viele verstehen zu Anfang erst Brandschutz“, so Nancy Nielsen. „Aber damit hat unser Unternehmen gar nichts zu tun.“

2010 gründete sie die Firma Wandschutz Nielsen in Bad Lobenstein. Zuvor arbeitete sie im elterlichen Betrieb, in dem sie Stück für Stück mehr Aufgaben von der Verwaltung bis zur Produktion übernommen hatte. Wandschutz kommt vor allem in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Kindergärten oder Schulen zum Einsatz. Es handelt sich unter anderem um Kunststoffplatten, die Wände vor Verschmutzungen und Kratzern schützen.

Steiniger Weg bis zurUnternehmensgründung

Für Nancy Nielsen ist ihr Beruf auch ihre Passion. „Ich habe sozusagen Wandschutz im Blut“, erklärte sie mit einem Lächeln. Bis zur Unternehmensgründung war es aber ein steiniger Weg. „Ich hatte mich ans Arbeitsamt gewandt, um mich für das Vorhaben beraten zu lassen“, erinnert sich Nancy Nielsen. Es hätte auch alles reibungslos über die Bühne laufen können, wäre damals nicht eine Tatsache gewesen: Die junge Unternehmensgründerin war schwanger. „Mein Berater sagte mir, das ist in Ordnung, und alles würde klappen“, erzählt die Diplom-Betriebswirtin. Es kam aber dann doch anders: „Als ich meine letzte Beantragung abgegeben hatte, wurde mir gesagt, das geht aber nicht.“ Sie würde sich ja noch im Mutterschutz befinden.

Auch jetzt einige Jahre später ist Nancy Nielsen davon überzeugt, dass zu wenig beispielsweise vonseiten der Politik getan werde, um jungen Unternehmensgründern auf ihrem Weg zu helfen. „Gerade hier im ländlichen Raum ist es doch wichtig, die jungen Leute mit ihren frischen Ideen in der Region zu halten“, ist ihre Meinung.

Nancy Nielsen hat es aber auch so geschafft. Die Kunststoffplatten aus Bad Lobenstein sind überall in Deutschland zu finden. Der Wandschutz kann nicht nur einfarbig gestaltet, sondern auch mit Motiven gefertigt werden. Das Unternehmen verkauft die Platten und bietet die Endmontage an. „Es ist eine ganz kleine Branche“, erläutert Nancy Nielsen. Rund 80 Prozent ihrer Kunden sind öffentliche Auftraggeber. „Unsere größten Aufträge bisher waren der Spielertunnel des VfL Bochum, eine große Fläche im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, und in der Universität Jena haben wir insgesamt sieben Kilometer Wandschutz montiert.“

Das Bad Lobensteiner Unternehmen bietet von der individuellen Gestaltung bis hin zur Montage alles an. Dabei werden nicht nur eigene Aufträge bearbeitet, sondern auch von der deutschen Niederlassung der CS-Gruppe, von der Wandschutz Nielsen auch die Kunststoffplatten erhält. „Das Material muss schlag- und kratzsicher, schwer entflammbar und resistent gegen Desinfektionsmittel sein“, sagt Nancy Nielsen. Mit Naturstoffen ist das nur schwer zu erreichen. „Aber unser Produkt ist nachhaltig langlebig“, betont die Geschäftsinhaberin. „Wir garantieren, dass der Wandschutz mindestens zehn Jahre hält.“ Der Kunststoff ist zudem frei von PVC.

Im Laufe der Jahre hat sich das Bad Lobensteiner Unternehmen auch verstärkt den Privatkunden gewidmet. „Bei den Großaufträgen bleiben immer wieder Reste übrig, die wollte ich nicht verschwenden“, so Nancy Nielsen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern, die an der CNC-Fräse auch mal ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, entstanden verschiedene Ideen. Beispielsweise das Produkt Dogprotect, eine kleine, individuell gestaltbare Platte, mit denen Haustierbesitzer die Wände vor Krallen oder Futterspritzern schützen können.

Der Online-Shop ging 2016 ans Netz. „Im vergangenen Jahr haben wir dann den Relaunch in Angriff genommen“, so Nancy Nielsen. Das Baukastenprinzip komme bei den Leuten sehr gut an. „Die Kunden messen selbst aus, bestellen dann bei uns in der gewünschten Farbe, und wir liefern dann.“ Wer will, kann die Platten auch selbst zuschneiden. „Das machen sehr viele, das hätte ich so nicht gedacht“, sagt Nancy Nielsen. Auch die Montage würden viele Kunden selbst übernehmen, aber auch da steht ihnen Nancy Nielsen zur Seite – und zwar per Youtube-Videos. „Zudem liefern wir jeden Wandschutz mit einer ausführlichen Anleitung.“ In Zukunft soll das Unternehmen weiter wachsen. In den vergangenen zwölf Monaten ist die Zahl der Mitarbeiter von acht auf zwölf Angestellte gestiegen. Noch sind das Unternehmensbüro und die rund 800 Quadratmeter große Produktionshalle getrennt. Das soll sich aber ändern.

Das Unternehmen in Ostthüringen

Name: Wandschutz Nielsen

Standort: Bad Lobenstein, Heinrich-Behr-Straße 8, sowie in Dresden, Grillparzer Straße 49

Geschäftsführer: Nancy Nielsen

Umsatz: 1 Million Euro pro Jahr

Beschäftigte: 12

Auszubildende: derzeit keine

Produkte: Wandschutz, Säulenverkleidung, Handläufe, Rammschutz, frei stehender Kantenschutz, Dogprotect

www.wandschutz-nielsen.de

