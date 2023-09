Arbeitszeit Vier-Tage-Woche in Deutschland: So bewerben sich Unternehmen

Ein Pilotprojekt soll die Vier-Tage-Woche nach Deutschland bringen. Was Unternehmen dazu wissen müssen und wie sie sich bewerben.

Fünf Tage arbeiten, zwei Tage frei – für viele Arbeitnehmer in Deutschland ist das Standard. Doch muss das eigentlich so sein? Das möchte eine Organisation zusammen mit Forschenden herausfinden. Dafür werden Unternehmen gesucht, die an einem Test teilnehmen möchten. Ein halbes Jahr lang sollen die Menschen in den Firmen dann nur vier Tage in der Woche arbeiten. Dafür bekommen sie den gleichen Lohn wie für fünf Tage Arbeit. Lesen Sie dazu auch: Vier-Tage-Woche soll bald in Deutschland erprobt werden

"Wir erhoffen uns, die Debatte um die Vier-Tage-Woche auf ein neues Niveau zu heben – mit wissenschaftlicher Unterstützung", sagt dazu Unternehmensberater Jan Bühren von Intraprenör.

Die Firma mit Sitz in Berlin organisiert das Projekt in Deutschland gemeinsam mit der Organisation 4 Day Week Global. Die Nichtregierungsorganisation hat solche Studien bereits in anderen Ländern initiiert, unter anderem ein viel beachtetes Projekt in Großbritannien. "Uns stört es, dass die gesamte Diskussion quasi im luftleeren Raum passiert – weil alles nur in Theorie besprochen, aber nicht ausprobiert wird", sagt Bühren. Das soll sich nun auch in Deutschland ändern.

Welche Unternehmen können teilnehmen?

Grundsätzlich kann jedes Unternehmen an der Studie teilnehmen. Bei Intraprenör heißt es: "Dabei sind alle Industrien und Branchen und Größen von Unternehmen relevant." Ob ein Unternehmen also vier oder viertausend Mitarbeiter hat, spielt keine Rolle. Die Anmeldephase läuft bereits seit Anfang September und noch bis zum 30. November. Anmelden kann man sein Unternehmen mit einem Formular auf der Webseite von Intraprenör.

Wann findet die Studie statt?

Die Umstellung auf die Vier-Tage-Woche erfolgt nicht umgehend. Vielmehr sollen Unternehmen zunächst umfassend vorbereitet und bei der Umstellung unterstützt werden. Die sechsmonatige Testphase startet dann ab Februar und läuft bis einschließlich August 2024. Im Oktober 2024 sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden. Auch interessant: Gehalt, Homeoffice, Vier-Tage-Woche: So arbeitet Europa

Welche Voraussetzungen gibt es?

Eine Bedingung gibt es jedoch: die Teilnahmegebühr. Für die Beratung und Betreuung erhebt die NGO 4 Day Week Global eine Gebühr. Diese ist in der Höhe gestaffelt und orientiert sich an der Größe eines Unternehmens. Kleine Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern zahlen 500 Euro. Große Unternehmen - etwa mit mehr als 1000 Mitarbeitern – zahlen 15.200 Euro.

Letztlich soll der Test in Deutschland zeigen, welche Befürchtungen vielleicht zutreffen. Aber auch, welche guten Veränderungen die veränderte Arbeitszeit bringen kann. Noch in diesem Jahr soll es mit 50 Firmen losgehen. (lro mit dpa)