Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wachstum ist für Nordhäuser Commerzbank teuer

Die Commerzbank will bundesweit jede fünfte Filiale schließen. Diese Nachricht vom Herbst beunruhigt Andrew Brotrück nicht: „Für Nordhausen mache ich mir keine Sorgen. Ich gehe davon aus, dass das Filialnetz vor allem in den Ballungszentren ausgedünnt wird oder Filialen in Landkreisen schließen, die ihr Niveau nicht halten können.“

Die Nordhäuser Commerzbank indes ist nach wie vor auf Wachstumskurs. Dank 390 Neukunden stieg die Zahl betreuter Privatkunden binnen Jahresfrist auf 10.600. Die Firmenkundenzahl ging angesichts 100 zusätzlich Gewonnener auf 1800 nach oben. Brotrück schätzt den Marktanteil der Commerzbank im Landkreis auf rund 15 Prozent. Das 13-köpfige Filial-Team hat vergangenes Jahr ein Geschäftsvolumen von 277 Millionen Euro betreut. Hier ist gegenüber 2018 ein Plus von 13 Prozent zu verzeichnen. „Dieses Wachstum wird unser Vorstand sehen.“ Das kostenlose Girokonto nutzte die Commerzbank erfolgreich zur Akquise neuer Kunden. Dieser Weg soll weiterbeschritten werden. Das Problem: Das Wachstum im Kredit- und Wertpapiergeschäft hält nicht mit dem Plus bei den Sparguthaben Schritt. Und letztere sind angesichts des anhaltenden Zinstiefs teuer für die Bank: Die Europäische Zentralbank verlangt eine Guthabengebühr von 0,5 Prozent. Insgesamt betreute die Commerzbank 2019 ein Einlagevermögen von knapp 130 Millionen Euro, 18 Prozent mehr noch als 2018. „Die Arbeitslosenquote ist gering, die Menschen verdienen gut Geld und bilden weiter Rücklagen“, erklärt sich Brotrück dies. Negativzinsen für Privatkunden seien gleichwohl „kein Thema“, sagt der Nordhäuser Filialchef. Generell gelte ein Freibetrag von 250.000 Euro – wer mehr Einlagen habe, mit dem werde eine individuelle Vereinbarung getroffen. Wer eine Rendite erzielen möchte, der komme um das Wertpapiergeschäft nicht umhin, ist Andrew Brotrück überzeugt. Genau hierfür werde die persönliche Beratung nachgefragt, ebenso zur Bau- und Vorsorgefinanzierung. Für die klassische Abwicklung von Servicedienstleistungen wird im digitalen Zeitalter indes die Filiale kaum noch gebraucht: „90 Prozent aller Überweisungen passieren digital, 58 Prozent unserer Kunden nutzen Onlinebanking.“ Ziel sei, dass bis Ende 2023 alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sind. Von seinem Optimismus lässt sich Brotrück auch nicht vom jüngsten Kursabsturz der Commerzbank-Aktie abbringen: Nach der Irak-Krise 2003 und der Finanzkrise 2008 habe man auch schnell wieder Boden unter den Füßen gewonnen. Die Nordhäuser Commerzbank-Depotkunden, freut sich Brotrück, würden trotz der Börsennachrichten eine „gewisse Ruhe“ an den Tag legen.